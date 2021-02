Il finale di Baghdad Central chiuderà il cerchio sulla storia di Khafaji? Stasera, lunedì 1° febbraio, Sky Atlantic manderà in onda gli ultimi due episodi della serie thriller ambientata nella capitale irachena durante i primi mesi, confusi e paranoici, successivi alla caduta di Saddam Hussein.

Al centro della storia, c’è la vicenda dell’ex ispettore di polizia Muhsin al-Khafaj, un uomo che ha perso tutto nella lotta per mantenere al sicuro sé e sua figlia Mrouj. Scopre però che la figlia maggiore è sparita nel nulla e si cimenterà in una ricerca disperata per trovarla. Verrà però arrestato e torturato per un errore di identità.

Nel penultimo episodio di stagione, mentre Zubeida e Khafaji uniscono le forze nella ricerca di Sawsan, un brutale omicidio avvenuto nella Green Zone alimenta i sospetti contro Temple.

Nel finale di stagione, Khafaji riceve un’offerta che non può rifiutare e progetta la fuga della sua famiglia dall’Iraq. Riuscirà a mettere a punto il suo piano?

Nel cast della serie tv, Waleed Zuaiter nel ruolo di Muhsin al-Khafaji, un ex poliziotto iracheno che va alla ricerca di sua figlia scomparsa; Bertie Carvel è Frank Temple, ex poliziotto inglese che aiuta Muhsin a entrare nelle fila dei “collaborazionisti”; Leem Lubany interpreta Sawsan, figlia maggiore di Muhsin, che scompare all’inizio della storia; July Namir è Mrouj, la figlia più piccola di Muhsin, che è gravemente malata; Clara Khoury è la professoressa Zubeida Rashid; Corey Stoll è John Parodi, il capitano dell’esercito americano; Neil Maskell è Douglas Evans, contractor per una società militare privata; e Fady Elsayed nel ruolo di Ibrahim Jabani.

L’appuntamento con il finale di Baghdad Central su Sky Atlantic è per stasera, in prima serata, alle 21:15. Gli episodi sono disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV.

Una seconda stagione non è da escludersi, anche se la serie non è stata ancora rinnovata. Alice Troughton, direttrice di Channel 4 drama, ha dichiarato che la sfida più grande sarà avere un pubblico interessato alle storie dal “respiro internazionale”.

“Penso che sarebbe molto stimolante avere una seconda stagione e non lo farebbe sembrare un espediente”, ha detto la Troughton. “Ma abbiamo bisogno che la gente lo guardi e sia affiatata”.