Abbiamo finalmente notizie più concrete per quanto riguarda l’addio ufficiale al 3G Vodafone e su quanto avverrà durante il mese di febbraio. Alcune settimane fa, attraverso un altro articolo, abbiamo anticipato che qualcosa si sarebbe mosso dal 25 gennaio e così è stato, coi primi Comuni nei quali la compagnia telefonica ha interrotto il servizio. Cerchiamo di capire, a questo punto, come cambieranno le cose a stretto giro, anche perché questa fase di transizione potrebbe generale qualche problema imprevisto di copertura. Seppur temporaneo.

Stop ufficiale al 3G Vodafone: il programma di febbraio

Quali saranno i prossimi step da prendere in esame a proposito dello stop definitivo ed ufficiale con il 3G Vodafone? Proprio la compagnia telefonica, a tal proposito, ci ha fatto sapere che ad oggi sono poco più di cinquecento i comuni in cui c’è stata l’interruzione del servizio. In attesa della piena diffusione del 5G, lo step successivo è previsto da oggi 1 febbraio, quando arriveremo a 634 comuni. Un salto importante ci sarà il prossimo 8 febbraio, quando arriveremo a 1.489 realtà locali scoperte.

Entro metà febbraio si arriverà a 2.420 comuni, prima di stoppare definitivamente il 3G Vodafone in tutta Italia entro il 22 febbraio. Sulla carta, non si tratta di una brutta notizia per i clienti, in quanto queste fasi ci condurranno allo standard 4G ovunque. Tuttavia, è importante evidenziare che questi switch, anche con altri operatori, in passato hanno generato anomalie di alcune ore. Se non addirittura giorni. Staremo a vedere se Vodafone riuscirà a scongiurare uno scenario del genere, oppure se finirà per confermarlo.

Nel frattempo, fate molta attenzione nel caso in cui, per un motivo o per un altro, in questi anni vi siate appoggiati spesso e volentieri al 3G Vodafone. Fateci sapere se avete riscontrato anomalie negli ultimi giorni con la rete della compagnia telefonica rossa.