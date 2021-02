Dustin Diamond è morto. Alla fine l’amato Screech di Bayside School non ce l’ha fatta e i fan non possono far altro che stringersi intorno a lui e alla sua famiglia per il doloroso addio. Chi ha seguito quello che è successo il mese scorso, sa bene che l’attore era finito in ospedale per alcuni controlli importanti sperando di poter scongiurare il peggio ma poi lo stesso manager aveva confermato la diagnosi di un tumore al quarto stadio. Poco fa, invece, è arrivata la notizia che Dustin Diamond è morto e che Samuel “Screech” Powers nella sitcom di successo Bayside School è morto proprio qualche ora fa per via del tumore che lo ha devastato in poco tempo.

Lo stesso manager ne ha dato notizia spiegando che il carcinoma lo ha colpito e distrutto in poco tempo tant’è che nel ricovero di tre settimane fa hanno avuto la terribile notizia:

“In quel periodo, è riuscito a diffondersi rapidamente in tutto il suo sistema; l’unica misericordia che mostrava era la sua rapida esecuzione. Dustin non ha sofferto. Non ha vissuto i suoi ultimi giorni sommerso dal dolore. Per questo, siamo grati”.

Dustin Diamond si è spento a 44 anni ma per i fan di tutto il mondo sarà sempre l’amato Screech della nota serie tv anni 90 e di tutti i suoi spin-off a cui ha preso parte, tra cui “Saved by the Bell: The College Years” e “Saved by the Bell: The New Class“, l’ultimo dei quali per circa sei anni. Diamond ha ottenuto i suoi ruoli nel film per la TV “Yogi’s Great Escape” e un episodio di “It’s a Living” nel 1987 e nel cast di “Good Morning, Miss Bliss” in cui ha interpretato Screech per 13 episodi.

La star è anche apparsa nei panni di se stesso in una varietà di spettacoli e film, ha scritto un libro di memorie raccontando il dietro le quinte della serie e del suo lavoro sul set parlando di presunte controversie relative ai membri del cast, forse lo stesso che non gli ha permesso di tornare per il revival. I suoi colleghi avranno modo di salutarlo per l’ultima volta nonostante tutto?