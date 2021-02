Avrete sentito sicuramente parlare di Clubhouse, il nuovo social nato nell’aprile 2020 per mano di Paul Davison e Rohan Seth, entrambi a capo della startup Alpha Exploration, situata nella Bay Area di San Francisco. Clubhouse ha visto interessarsi a sé ben 2 milioni di utenti nella sola settimana compresa tra il 18 ed il 24 gennaio (complice anche all’allontanamento da Twitter di Donald Trump). Il social è molto particolare: non si comunica tramite testi, foto, video o link a collegamenti esterni, ma esclusivamente tramite la propria voce (è possibile registrare note vocali dal microfono del proprio smartphone, ed ascoltare allo stesso modo gli altri utenti).

Per adesso non è consentito iscriversi a Clubhouse senza invito, anche se le iscrizioni verranno rese pubbliche durante il 2021. Potrete accedere solo se invitati da un partecipante, o comunque restando in lista di attesa. Per registrarsi occorre aver compiuto 18 anni, un numero di telefono, l’indicazione del proprio nome o cognome (preferibilmente reali) e di un nickname (che da quel momento riserverete per voi, evitando qualcuno possa prenderlo al posto vostro). Clubhouse è suddiviso in stanze, che possono essere aperte (ingresso libero), chiuse (ingresso selezionato) o social (in quest’ultimo caso possono accedervi solo utenti che si seguono reciprocamente), in ogni caso gestite da un moderatore (sarà lui a decidere chi potrà entrare nella stanza, chi potrà parlare e chi no), che di solito coincide con il creatore della stanza in questione.

Sentiremo molto parlare di Clubhouse nel prossimo futuro, soprattutto quando la società deciderà di rendere pubbliche le iscrizioni, che, per il momento, è consentito solo su invito. A voi l’idea di un social che consente di comunicare con gli altri utenti solo attraverso la propria voce piace, o lo giudicate un po’ troppo puerile? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo.