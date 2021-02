Potreste essere tra gli utenti cui spettano 10 euro di buono Amazon, sempre che non abbiate mai prima d’ora acquistato attraverso l’app mobile per smartphone del colosso dell’e-commerce, disponibile per iPhone e dispositivi Android (in caso contrario, ovvero se avete già utilizzato lo strumento anche per una sola volta, non avrete diritto a prendere parte all’iniziativa). La promozione va avanti già da alcuni giorni, e resterà valida fino al 7 febbraio 2021. Per verificare se siete idonei, atterrate su questa pagina , ricordando che il buono di 10 euro verrà staccato solo a fronte di una spesa dal valore pari o superiore a 30 euro, ed esclusivamente sui prodotti venduti e spediti da Amazon.

L’offerta si rivolge ai primi 10 mila clienti idonei. Il codice sconto dovrà essere inserito manualmente dall’utente al momento del riepilogo dell’ordine, direttamente dall’applicazione mobile. Si tenga anche presente che il buono non è convertibile in credito, e non può essere utilizzato per acquistare libri, contenuti digitali, alcolici, sigarette elettroniche e prodotti Kindle e Fire. I termini e le condizioni da rispettare per avere diritto al buono di 10 euro su Amazon non sono pochi, ma chi ha già sentito parlare di queste promozioni sa che le cose funzionano in questo modo (non dovrebbe essere una novità, anche se magari per voi è la prima volta e necessitavate di queste informazioni, che siamo stati lieti di condividere con voi).

Se per qualche motivo non avete mai acquistato tramite l’app dell’e-commerce e volete approfittarne subito, vi consigliamo di non perdere altro tempo e di verificare adesso se siete idonei oppure no (magari conoscete qualcuno che potrebbe esserlo, girategli l’informazione per non fargli perdere quest’opportunità). L’obiettivo dell’azienda di Seattle è chiaro: spingere quanti più utenti possibili ad acquistare tramite app, e quindi anche quando si è fuori casa.