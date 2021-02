Dopo il boom di visualizzazioni e la risonanza mediatica ottenuti dalla prima stagione, Emily in Paris 2 è stata annunciata da Netflix a strettissimo giro, già lo scorso novembre, a meno di due settimane dal debutto sulla piattaforma.

Che Netflix avesse già previsto una seconda stagione sin dallo sviluppo della serie era chiaro: il finale della prima è talmente aperto da rivelare che un secondo capitolo era già ampiamente concordato tra lo streamer e i produttori esecutivi, ma a mettere i bastoni tra le ruote a Emily in Paris 2 è stata la pandemia.

Con le restrizioni dovute al dilagare del Covid-19 in Francia e nel resto d’Europa, non è stato semplice mettere in cantiere un nuovo piano di riprese: d’altronde Emily in Paris 2 dovrà essere girata, come la serie precedente, quasi interamente a Parigi, con molte scene all’aperto e in location caratteristiche, dunque si attenderà la primavera – quando presumibilmente ci saranno anche i primi risultati della campagna vaccinale – per battere il primo ciak.

Per Emily in Paris 2 Lily Collins tornerà nei panni di Emily Cooper, giovane americana di Chicago addetta al marketing ed esperta di social media che viene mandata in Francia per rinnovare la comunicazione un po’ retrò di un’agenzia di moda parigina. All’ombra della tour Eiffel, tra amori col vicino di casa chef affascinante ma già impegnato e un’attrazione fatale per la città dell’amore, le avventure di Emily si susseguono tra cliché incrociati sui francesi e gli americani (uno degli aspetti più noiosi della serie, la continua ricerca della comicità fondata sullo stereotipo). Nella seconda stagione, ha spiegato il produttore Darren Star, “Emily farà più parte del tessuto sociale in cui vive” e sarà più integrata nella città che diventa a tutti gli effetti il luogo in cui sceglie di vivere.

La produzione di Emily in Paris 2 dovrebbe iniziare alla fine di aprile 2021: secondo ProductionWeekly, le riprese della seconda stagione che si svolgeranno dal 26 aprile 2021 al 19 luglio 2021. Considerati diversi mesi di post-produzione necessari per il confezionamento della nuova stagione – al netto di ritardi nella fase di riprese dovuti all’emergenza Covid – l’uscita di Emily in Paris 2 potrebbe avvenire non prima dell’inizio del 2022. Per la prima stagione, infatti, ci sono voluti 14 mesi tra produzione e post-produzione.