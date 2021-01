Il team di sviluppo ha preso in carico un nuovo aggiornamento destinato al Huawei Mate 20 Lite, rimasto lontano dai giochi dal mese di settembre. Come riportato da ‘Huawei Central‘, l’OEM ha iniziato a rilasciare un nuovo upgrade per il dispositivo, con a bordo le patch di sicurezza di dicembre 2020, che corregge 1 bug di livello critico e 11 di livello elevati, in modo da proteggere efficacemente il sistema dalle minacce esterne. Il produttore cinese ha mantenuto il Huawei Mate 20 Lite nella sezione degli aggiornamenti trimestrali, il che dimostra che la società lo terrà in considerazione per quanto riguarda la sicurezza, e magari l’innesto di nuove funzionalità.

Il device, al momento, esegue EMUI 10.0 con Android 10. Gli utenti in possesso del Huawei Mate 20 Lite possono scaricare e installare questo aggiornamento (versione 10.0.0.273) per aumentare la sicurezza del proprio sistema operativo seguendo il percorso ‘Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamento software > Aggiornamenti disponibili’. Se il pacchetto 10.0.0.273 è disponibile per il vostro Huawei Mate 20 Lite verrà visualizzata una finestra pop-up sul telefono per poi procedere al download (il suo peso è di 104MB, ragion per cui potrete liberamente procedere a scaricarlo anche in assenza di una rete Wi-Fi, ovvero tramite il piano dati offerto dal vostro operatore telefonico mobile) ed all’installazione del firmware.

Fate sempre attenzione alla percentuale di carica residua della batteria, che non dovrà essere mai inferiore al 50% per poter procedere in tranquillità. Resta consigliato effettuare un backup dei dati personali prima di lanciarsi nell’operazione, nell’eventualità si rende necessario un ripristino per qualsiasi motivo (l’aggiornamento non li cancellerà a prescindere, ma è sempre meglio premunirsi nel caso possa servire riportare il dispositivo allo stato di fabbrica). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.