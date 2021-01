Registriamo problemi Fastweb oggi 31 gennaio, in pieno orario di pranzo. Non dovrebbe trattarsi di un guasto assai diffuso (le segnalazioni non sono così tante da lasciar pensare ad un problema di copertura nazionale), ma ci sono comunque utenti che stanno sperimentando il disturbo, e ci è sembrato giusto dar loro voce. Come riportato da ‘downdetector.it‘, i problemi Fastweb di oggi 31 gennaio rigardano principalmente la rete Internet, ed il suo funzionamento, non propriamente eccelso. Le segnalazioni rilevano che i disservizi su cui più si sta indugiando siano relativi alla rete Internet, in alcuni casi assente ed in altri troppo lenta.

In questi casi non serve farsi prendere dal panico, ma limitarsi a segnalare i problemi Fastweb in cui si è incappati oggi 31 gennaio all’assistenza clienti, in maniera tale che il guasto venga fatto presente al reparto tecnico, che si occuperà di individuarne le cause, ponendovi i giusti rimedi in tempi ragionevoli. Oggi è domenica, e si corre quindi il rischio di qualche eventuale piccolo ritardo nella risoluzione dei problemi Fastweb che stanno tenendo banco in questi minuti (l’organico del reparto tecnico potrebbe lavorare a ranghi ridotti essendo una giornata festiva), anche se siamo certi il disservizio verrà trattato con professionalità e regolare puntualità (stiamo parlando di una grande azienda, e non di un piccolo pesce nel mare).

Se avete riscontrato anche voi problemi Fastweb oggi 31 gennaio, sappiate che non siete i soli, e che il guasto non dipende strettamente dal vostro apparato (trattasi di un disturbo generalizzato, relativo a poche aree, e che speriamo possa essere risolto nel più breve tempo possibile). La linea Internet non funziona a dovere, ed il reparto tecnico verrà informato a stretto giro della necessità incombente. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.