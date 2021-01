Da questo weekend è possibile dare la propria adesione al vaccino in Campania sulla piattaforma Soresa online. La richiesta di prenotazione è riservata al target di residenti più anziani, quelli con età superiore agli 80 anni. La procedura è estremamente semplice ed intuitiva ma va detto anche che esiste l’alternativa di manifestare le proprie intenzioni anche ai medici di base.

Chiunque voglia far valere il proprio diritto a ricevere la sua dose per il vaccino anti Covid-19 dovrà semplicemente recarsi su questa sezione del sito Soresa dedicato alla campagna. I dati necessari per la prenotazione sono semplicemente due: il form di adesione andrà compilato semplicemente con il codice fiscale personale e col numero della propria tessera sanitaria. Nel caso la compilazione non avvenga direttamente a mano del beneficiario ma ci sia il supporto di terzi, ad esempio parenti, questi ultimi dovranno avere l’autorizzazione ad utilizzare i dati sensibili già nominati.

Al momento dell’adesione al vaccino in Campania , bisognerà fornire un indirizzo email e un recapito cellulare che saranno utilizzati in fase di convocazione per la prima dose. Per accettarsi della giusta digitazione del numero nella piattaforma Soresa verrà anche richiesta la conferma dello stesso via SMS. Ricevuta la richiesta per la partecipazione alla campagna si riceverà anche una mail di conferma dell’inserimento nella lista dei beneficiari.

I centri vaccinali avranno cura di contattare chiunque abbia fornito la sua adesione al vaccino in Campania in tempi ancora non definitivi ma di certo a partire dal mese di febbraio. Va chiarito che il tentativo di prenotazione da parte di persone con età inferiore agli 80 anni non andrà a buon fine. Inserendo codice fiscale e numero tessera sanitaria dei non beneficiari (almeno al momento) non si potrà procedere con la richiesta della propria dose. Per gli under 80 bisognerà attendere il prosieguo della campagna nei prossimi mesi.