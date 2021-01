Alessandra Mastronardi sarà nel cast della fiction Sandokan? Dopo numerosi voci di corridoio, che la vedrebbero al fianco di Can Yaman nel reboot dello sceneggiato italiano sulla Tigre della Malesia, l’attrice napoletana ha chiarito il presunto casting.

Su Instagram, l’interprete di Alice Allevi ne L’Allieva ha smentito i rumours con un secco “no”. Anche il profilo non ufficiale dedicato all’attrice ha confermato la fake news. Niente da fare per i fan che l’avrebbero volentieri guardata condividere la scena con l’attore turco, super richiesto in Italia, e con Luca Argentero. Secondo le indiscrezioni, la Mastronardi avrebbe avuto il ruolo di Lady Marianna, la perla di Labuan e grande amore di Sandokan.

L’eroe nato dalla penna di Emilio Salgari è stato portato sul piccolo schermo negli anni Settanta e reso celebre dall’interpretazione di Kabir Bedi. La nuova produzione Lux Vide prenderà il via molto presto, ma nel frattempo Can Yaman ha già condiviso alcuni scatti sui social in cui si mostra in allenamento per la parte. Le riprese, previste per l’estate 2021, dovrebbero svolgersi tra gli studi di Lux Vide e località esotiche.

Alessandra Mastronardi, invece, resterà in Italia per vestire i panni di Carla Fracci in un film tv Rai, in onda in autunno. Secondo quanto riporta La Nazione, in questi giorni si stanno svolgendo i casting per comparse presso il palazzo del Capitano del Popolo che sarà uno dei luoghi si svolgeranno le riprese. Il film tv sarà girato in tre città: Orvieto, Roma e Milano.

Diretto da Emanuele Imbucci, già dietro la macchina da presa con Storia di Nilde, la fiction Rai sulla vita di Nilde Iotti, il nuovo progetto di Lux Vide racconterà gli esordi di Carla Fracci: dalle umili alle esibizioni nei teatri più prestigiosi e fino alla consacrazione come una delle icone della danza internazionale.

Per quanto riguarda L’Allieva, il futuro della fiction Rai è ancora in bilico. La produzione cerca di andare avanti con e pensare a una quarta stagione senza Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale (che ha già confermato il suo addio). Si pensa infatti a una sostituta, una nuova allieva che dovrebbe dare il via a una nuova storia, permettendo così alla Mastronardi di concentrarsi meglio sui suoi impegni.