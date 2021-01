Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco si sposano, la notizia è di oggi. A renderlo noto al pubblico è stato il settimanale Di Più, nel numero in edicola, parlando delle pubblicazioni ufficiali che vedono la coppia convolare a nozze.

Il matrimonio non ha mai rappresentato una priorità per l’apprezzata cantante italiana, tuttavia sembra adesso arrivato il momento anche per lei di coronare il suo sogno d’amore con l’ormai storico compagno, Carlo Di Francesco.

“Il matrimonio? Non l’ho mai ritenuto una priorità”, aveva dichiarato non troppo tempo fa al Corriere della Sera ma le cose sembrano adesso pronte a cambiare per Fiorella Mannoia (66 anni) che sposerà Carlo Di Francesco (41 anni). Tra i due ci sono 25 anni di differenza ma l’età è solo un numero quando si parla d’amore. Il sentimento che lega Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco è sicuramente puro. I due hanno superato ogni pregiudizio e presto convoleranno a nozze.

“Per me le coppie devono stare insieme finché c’è amore. Io ho sempre pensato che l’amore fosse eterno, ma ho sempre lasciato la porta aperta, sia per me che per l’altra persona. Forse il fatto di non sposarmi è dettato dal desiderio di non vedere quella porta chiusa“, aveva dichiarato la Mannoia al Corriere della Sera la scorsa estate. Ma evidentemente qualcosa è cambiato subito dopo. Le prime indiscrezioni in rete parlano di una dichiarazione di Carlo Di Francesco con proposta di matrimonio ufficiale che li porterà a sposarsi prossimamente.

“Il più vecchio tra i due è lui”, aveva ironizzato la Mannoia nel parlare della sua relazione che adesso è pronta a portarla all’altare.