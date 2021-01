L’omonima trilogia cinematografica di The Mighty Ducks (Stoffa da Campioni) rivivrà nuovamente con la nuova serie tv The Mighty Ducks: Game Changers, che debutterà venerdì 26 marzo su Disney+.

Il format vede Lauren Graham (star di Una Mamma per Amica e Parenthood) affiancare lo storico protagonista della saga cinematografica, Emilio Estevez, che riprende il suo ruolo dalla trilogia campione di incassi degli anni ’90.

Nei film l’avvocato di successo Gordon Bombay (Estevez) ed ex giocatore di hockey sul ghiaccio, dalla carriera stroncata per un infortunio, viene condannato ai lavori socialmente utili dopo essere stato fermato alla guida in stato di ebbrezza: gli viene affidato il compito di allenare di una squadra giovanile – e sgangherata – di hockey del Minnesota con lobiettivo di portarla a play-off. La serie The Mighty Ducks: Game Changers è ambientata ai giorni nostri e riparte da una squadra forte fatta di ragazzi ultra competitivi. E quando il dodicenne Evan (interpretato da Brady Noon, Boardwalk Empire ) viene escluso dai Mighty Ducks perché ritenuto non all’altezza del team, insieme a sua madre Alex (Graham) mette su una squadra di disadattati per “sfidare la cultura spietata e vincente a tutti i costi degli sport giovanili competitivi“.

The Mighty Ducks: Game Changers sarà composta da 10 episodi: Disney+ ha ordinato questo adattamento tv un anno fa, affidandolo a Steve Brill, il creatore, scrittore e produttore esecutivo dell’intera trilogia cinematografica. Creatore e produttore esecutivo della serie, è affiancato da Josh Goldsmith e Cathy Yuspa.

Lauren Graham, a causa del sovrapporsi degli impegni dovuto ai ritardi di produzione imposti dalla pandemia, ha dovuto lasciare il suo ruolo nella serie Lo straordinario mondo di Zoey per poter portare a termine le riprese di The Mighty Ducks: Game Changers: nella seconda stagione della comedy NBC, infatti, è apparsa solo nel primo episodio per poi uscire di scena.

Ecco l’annuncio del debutto di The Mighty Ducks: Game Changers su Disney+, in un catalogo che sta per arricchirsi di molte novità, con le prime immagini della serie.