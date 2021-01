Una novità di oggi 30 gennaio è la comparsa di uno stato WhatsApp ufficiale all’interno della lista degli stati dell’applicazione di messagistica. Tra i contenuti di amici, parenti e colleghi, ora tutti gli utenti (sia Android che iOS) si sono ritrovati una nuova comunicazione dallo staff del servizio. Quest’ultima ha carattere permanente e ha a che fare con l’aggiornamento della privacy tanto chiacchierato ad inizio 2021 ma poi posticipato?

L’introduzione di un nuovo stato WhatsApp da parte del team del noto servizio è una mossa strategica. Lo scopo è quello di tenere sempre attivo un canale di comunicazione diretto con gli utenti in cui verranno inserite tutte le novità e gli aggiornamenti appunto nell’utilizzo dell’applicazione di messaggistica. Non è un caso che l’implementazione sia giunta in questo periodo esatto. Le scorse settimane si sono contraddistinte per le grandi polemiche scatenate dai nuovi termini di servizio annunciati da WhatsApp, gli stessi che avrebbero permesso la condivisione di alcuni dati degli utenti (ma non delle conversazioni in chat) con Facebook. La comunicazione aveva scatenato globalmente un gran numero di proteste, tanto da costringere ad un posticipo del cambiamento previsto (al momento) per maggio 2021.

Il nuovo stato WhatsApp serve allo stesso team del servizio per spiegare chiaramente quali saranno i prossimi aggiornamenti dell’app. Soprattutto il canale specifico avrà lo scopo di sottolineare (come già ha iniziato a fare) che nessuna conversazione in chat sarà spiata e monitorata al fine di tracciare preferenze e abitudini degli utenti. L’obiettivo è di certo arduo vista la reputazione maturata negli ultimi tempi che ha spinto moltissimi utenti a migrare verso servizi concorrenti come Telegram ma anche Signal.

Tenendo d’occhio lo stato WhatsApp costantemente, non c’è dubbio che ogni aggiornamento del servizio verrà prontamente comunicato. La mossa potrebbe essere interpretata in due modi: come sinonimo di trasparenza o come tentativo di portare all’attenzione del pubblico le novità in una chiave di lettura solo ufficiale e non oggettiva. Il neonato canale di comunicazione andrà dunque monitorato per capire quale direzione riuscirà a prendere.