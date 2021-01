Annunciata lo scorso anno, la nuova serie di Patrick Dempsey era rimasta sulla carta a causa della pandemia da Covid-19. Ora che le produzioni sono ripartite negli Stati Uniti, però, l’attore è tornato sul set per girare l’episodio pilota di Ways and Means, political drama ordinato dall’emittente CBS.

Come testimonia lo scatto apparso sui canali ufficiali di Patrick Dempsey, le riprese sono partite a fine gennaio: l’attore appare in uno spazio di alta rappresentanza circondato dalla troupe, elegantissimo in abito blu per rappresentare un senatore veterano di Washington.

Patrick Dempsey e parte del cast sono stati avvistati anche in esterna il 26 gennaio scorso, presso la chiesa di St. Peters a South St. a Morristown, nel New Jersey, presumibilmente per girare un funerale.

Patrick Dempsey non è solo la star del cast ma anche uno dei produttori esecutivi dello show, il cui pilota dovrà essere valutato da CBS prima di ordinarne una stagione completa. Inizialmente intitolato The Whip, questo political drama è la storia di una giovane donna idealista che diventa membro del Congresso (Troian Bellisario, la Spencer Hastings di Pretty Little Liars) e trova in un disilluso senatore dello schieramento opposto (Patrick Dempsey) un mentore e un alleato per portare nelle stanze del potere un auspicato cambiamento di quel sistema disperatamente cristallizzato che lo stesso senatore ha contribuito a creare.

Patrick Dempsey sta per tornare in Italia per le riprese di Diavoli 2, la nuova stagione del thriller finanziario di Sky ispirato al quasi omonimo romanzo di Guido Maria Brera e interpretato al fianco di Alessandro Borghi. A febbraio a Roma si gireranno le prime scene dei nuovi episodi, per cui sono ancora aperti i casting per le comparse.

Patrick Dempsey è apparso recentemente nel suo ruolo storico in Grey’s Anatomy, che ha lasciato nel 2015, e tornerà anche nel sequel del film Come d’Incanto per Disney Plus, accanto a Amy Adams.