Mr. Rain ad Amici 20 presenta il nuovo album; in puntata anche un’eliminazione shock ai danni di uno dei ragazzi della scuola. Il cantante accede allo studio di Maria De Filippi per presentare il nuovo disco di inediti Petrichor in uscita il 12 febbraio con Warner Music.

Canta il nuovo singolo in radio, Non C’è Più Musica, che fa da apripista all’atteso nuovo progetto discografico di inediti. Per qualcuno Mr. Rain ha portato fortuna al programma: nel corso della puntata che ha visto proprio lui come ospite d’eccezione, infatti, i ragazzi del talent show assistono ad una importante eliminazione.

Fondamentale l’addio del concorrente in questione; in casetta si ritroveranno gli equilibri e anche il pubblico da casa festeggia sui social: non se ne poteva più. I suoi capricci sono stati centrali fino a questo momento, come i suoi salti da un docente all’altro e la sospensione dai titolari dei banchi.

Da questo momento in poi non ne sentiremo più parlare: è la cantante Arianna colei che è stata eliminata ed è adesso costretto a fare ritorno a casa, lasciando i suoi compagni nella serenità assoluta che regnerà tra loro dopo il suo abbandono. Di occasioni, la concorrente ne ha avute fin troppe. Scelta da Rudy Zerbi per l’accesso al programma, è stata poi salvata in extremis dalla docente Arisa per poi finire in sfida ripetutamente.

Fino ad oggi, Arianna le aveva sempre superate, sconfiggendo i suoi sfidanti. Nella puntata di sabato 30 gennaio, però, non ha avuto la meglio. Arianna lascia Amici di Maria De Filippi nella puntata aperta da Mr. Rain, che la prossima settimana tornerà nei negozi con il nuovo disco di inediti anticipato dal singolo Non C’è Più Musica. Per la concorrente Arianna non ce n’è di sicuro, almeno nella scuola di Canale 5.

Testo Non C’è Più Musica di Mr. Rain