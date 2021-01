Le critiche sul casting del personaggio di Musa in Fate The Winx Saga erano giunte ancor prima del rilascio della serie su Netflix. I fan del cartone italiano, da cui lo show è tratto, non hanno gradito la scelta di stravolgere due delle fate iconiche come Musa e Flora, quest’ultima assente ma sostituita da una cugina immaginaria di nome Terra. Le accuse di whitewashing – ovvero la “sbiancatura”, una pratica usata nell’industria cinematografica in cui un attore caucasico interpreta un personaggio di un’altra etnia.

La serie tv segue le avventure di un gruppo di studentesse della scuola magica di Alfea che insegna loro a controllare i loro poteri per diventare delle fate a tutti gli effetti.

Nella versione originale, Musa presenta dei tratti asiatici, motivo per cui nella serie Netflix doveva essere interpretata da un’attrice con tali fattezze (Elisha Applebaum è invece un’attrice bianca e britannica). La produzione ha inoltre scelto di non includere il personaggio di Flora, che nel cartone originale è di origine latina, per sostituirla con una new entry, Terra (interpretata da Eliot Salt).

Durante la presentazione della serie, la Applebaum ha preso le distanze dalla scelta del casting, rispondendo alle presunte accuse di whitewashing:

È davvero triste vedere che i fan erano arrabbiati. Non sono stata coinvolta nel casting ma spero che quello che hanno visto e come ho interpretato Musa sia stato di loro gradimento. Ho ricevuto solo ottime recensioni dal pubblico, quindi sono stati di mentalità aperta rispetto a ciò che ho creato, e spero che continui ad essere così.

Più flessibile la Salt, che invece ha espresso le sue speranze per una possibile seconda stagione: “Penso che sia davvero importante che il pubblico veda Terra e Flora insieme. Se siamo abbastanza fortunati di tornare per una seconda stagione questa è la mia più grande speranza.”

Fate The Winx Saga ha debuttato su Netflix lo scorso 22 gennaio, entrando nella prima settimana tra le serie tv più viste sulla piattaforma. Critiche a parte, i numeri sembrano giocare a favore delle Winx, quindi nelle prossime settimane la piattaforma di streaming dovrebbe annunciare una seconda stagione.