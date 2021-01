Questa mattina alle 4, mentre viaggiava per le strade di Atene, è morta Sophie. La tragica notizia è stata diffusa dal suo team su Twitter che alla producer scozzese ha dedicato un messaggio laconico ma sufficientemente straziante.

È morta Sophie

Il magazine Mixmag ha raccolto un comunicato stampa ufficiale dello staff della DJ e producer di Glasgow, che nella nota chiede il rispetto della privacy e del dolore della famiglia e della fanbase:

“È con profonda tristezza che vi informiamo che la musicista e produttrice SOPHIE è morta questa mattina intorno alle 4 ad Atene, dove viveva, a seguito di un incidente improvviso. In questo momento il rispetto e la privacy per la famiglia sono la nostra priorità, Chiediamo anche rispetto per la sua fanbase e di trattare con sensibilità la natura privata di questa notizia”.

Sophie, al secolo Sophie Xeon, era nata a Glasgow il 17 settembre 1986 e ha dedicato l’intera esistenza al suono e alla musica. Nella sua carriera era arrivata a circondarsi di nomi e collaborazioni eccellenti, come nel caso della co-scrittura del singolo B**ch, I’m Madonna di Madonna e un intenso lavoro insieme a Charlie XCX, Vince Staples, Lady Gaga e tanti altri.

Per il momento non è dato conoscere altri dettagli sulla sua morte. Si sa solamente che l’incidente avvenuto alle prime ore del mattino ad Atene, dove la DJ viveva, è stato improvviso.

L’ultimo progetto

Sophie nel 2018 aveva pubblicato il suo primo album solista, Oil Of Every Pearl’s Un-Insides, il primo progetto in cui mostrava il suo volto ed esibiva la propria voce. Il disco attingeva dal mondo del pop per colorarlo con tante sfumature futuristiche e sperimentali. A proposito del suo debutto solista, Sophie aveva spiegato a Billboard che il disco metteva in campo tutte le sue modulazioni vocali e la fluidità dei suoni, un modo anche per rappresentare il superamento dell’identità di genere.

Intanto si consumano i tributi pubblicati sui social. Della DJ e producer scozzese si ricordano soprattutto la genialità e l’anticonformismo, ma anche il grande carisma e la versatilità. Il brano Lemonade divenne nel 2015 la colonna sonora di uno spot per il McDonald’s e la sua arte fu inserita nel videogioco Cyberpunk 2077.

Ora che è morta Sophie, il mondo dell’elettronica, del clubbing e la musica tutta perdono uno dei personaggi più innovatori e geniali.