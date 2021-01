In questa ultima parte di gennaio si registrano più segnalazioni relative alle app Poste che non funzionano correttamente soprattutto sugli iPhone. Responsabili di alcuni non trascurabili problemi sarebbero i primi aggiornamenti di questo inizio 2021, disponibili sull’App Store di Apple e che presenterebbero più di qualche bug.

Nel dettaglio, le anomalie attuali riguardano solo due app Poste, ossia quella denominata BancoPosta e quella Ufficio Postale: la prima serve a gestire il proprio conto ma anche, al suo interno, eventuali carte di credito e di debito come pure la PostePay. La seconda soluzione è molto in voga perché serve soprattutto per prenotare il proprio turno in fila ad uno dei tanti sportelli delle sedi sparse sul territorio nazionale. I casi più diffusi sono quelli relativi ai crash improvvisi degli strumenti. Una volta aperte le app, queste si chiudono spesso prima che si riesca a completare la soluzione desiderata.

Lo store Apple, nelle schede relative proprio alle app Poste, presenta diverse lamentele post aggiornamenti degli ultimi giorni di questo mese, a partire dal 25 gennaio. I non funzionamenti sono di certo snervanti, per questo motivo vanno riportati i suggerimenti degli sviluppatori nel caso in cui si riscontrino anomalie. L’ideale sarebbe inviare una mail all’indirizzo di posta specifico “app_bp@posteitaliane.it” specificando una serie di informazioni come i dati personali (codice fiscale, numero di telefono) ma anche il dettaglio dell’anomalia riscontrata. Allo stesso tempo sarebbe il caso di tenere sotto osservazione i prossimi update degli strumenti, visto che nuovi interventi degli esperti dovrebbero di certo colmare gli errori già evidenziati.

Se le app Poste sugli iPhone sembrano zoppicare almeno a seguito degli ultimi aggiornamenti, le soluzioni Android non mostrerebbero altrettante anomalie. D’altronde, proprio i melafonini erano stati recentemente protagonisti di un altro caso, quello dello schermo giallo persistente in app. Sarà dunque il caso di intervenire repentinamente anche in quest’ultima situazione.