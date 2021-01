Non era stato concepito perché arrivasse a tutti, ma solo perché Olivia Colman potesse mostrarlo ai suoi compagni del corso di danza. E invece il video del balletto del cast di The Crown sulle note di Good As Hell di Lizzo è venuto fuori e ci ha messo un attimo a diventare virale.

Si tratta di un dietro le quinte molto simpatico, un momento di relax per il gruppo tra una scena e l’altra in cui Olivia Colman, Gillian Anderson, Elena Bonham Carter, Erin Doherty, Tobias Menzies, Josh O’Connor e altri membri del cast di The Crown hanno improvvisato una coreografia sotto la direzione della protagonista. Piccolo dettaglio: il momento danzereccio vede tutto il cast vestito a lutto, perché si è verificato durante le riprese della scena del funerale di Lord Mountbatten, morto nell’attentato dell’IRA nel 1979 rievocato in modo molto potente già nel primo episodio della quarta stagione (qui la nostra recensione).

A spiegare come è nata quella clip corale del cast di The Crown che ora è emersa in rete, oltre un anno dopo il momento in cui è stata girata, è la Margaret Thatcher della serie Netflix sulla Corona inglese: Gillian Anderson ha dichiarato che quel video “non avrebbe mai dovuto vedere la luce” e che era stato realizzato solo perché la Colman, che frequenta un corso di danza, voleva mostrarlo ai suoi compagni. Intervistata da Seth Meyers, la Anderson ha commentato:

Olivia a quanto pare tiene regolarmente un corso di ballo con un gruppo di amici nella zona in cui vive. E l’ultima volta che lo aveva frequentato, avevano ballato su quella canzone di Lizzo, e ci ha chiesto se volessimo farlo e se potesse filmarci. E poi che lo avrebbe condiviso solo con i suoi amici, gli altri ballerini. Quindi non è mai stato concepito per vedere la luce del sole.

L’attrice ha definito ironicamente “molto umiliante” la diffusione della clip, invitando a notare “lo sguardo sul mio viso: una tale gioia e vergogna tutte in una volta!“.

So here’s the cast of The Crown doing my actual Lizzo choreography (I KNOW!) …in full (funeral) costume no less.



This might juuuust be the coolest thing that’s ever happened to me 😎 pic.twitter.com/UTA2YL1WQE — Just Dance UK (@JustDanceUK) January 28, 2021

Il video è piaciuto moltissimo sui social anche perché è una delle ultime immagini di un cast di The Crown che sarà completamente stravolto, per la terza volta, in vista delle ultime due stagioni della serie.