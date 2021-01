Molti italiani si chiedono se esista o meno un’app della lotteria degli scontrini, al pari di quella che vede protagonista l’iniziativa del cashback di Stato partito lo scorso dicembre. Soprattutto ci si chiede se sia a disposizione dei cittadini uno strumento ufficiale, visto che sul Play Store per Android e sull’App Store di Apple per iPhone le soluzioni in tal senso non mancano. Meglio informarsi a dovere, anche perché l’inizio della campagna è davvero alle porte.

Va chiarito subito che non esiste un alter ego della nota app IO del cashback per la lotteria degli scontrini, almeno non è stato approntato alcuno strumento ufficiale per lo scopo. Prima che la mancanza venga bollata come tale, sarebbe il caso di riflettere sul fatto che proprio un’applicazione (nel caso specifico) non avrebbe avuto molto senso. Tornando al paragone con il programma del cashback di Stato, i partecipanti non avranno la necessità di verificare i loro acquisti per capire quale sia il rimborso spettante. Il funzionamento dell’ultima iniziativa è ben diverso: chi partecipa concorre semplicemente alle estrazioni dei premi in denaro sulla base delle somme spese con pagamenti elettronici (1 biglietto per ogni euro di acquisti). Proprio in un eventuale tool sullo smartphone ci sarebbe ben poco da verificare insomma. In caso di eventuale vincita, dopo le prime estrazioni appunto, si verrà contattati dall’Agenzia Dogane e Monopoli via raccomandata AR, PEC o anche SMS.

Tutte le app della lotteria degli scontrini presenti sugli store, oltre a non essere ufficiali, propongono al massimo un collegamento interno al sito dell’iniziativa www.lotteriadegliscontrini.gov.it con lo scopo semplicemente di ottenere il codice personale da presentare agli esercenti al momento degli acquisti. Questi strumenti potrebbero pure nascondere delle insidie e anche scopi poco leciti per la raccolta di dati personali e dunque sarebbe il caso di non farne uso ma rivolgersi solo ed esclusivamente al portale del Governo già menzionato.

Chiarita la questione dell’app della lotteria degli scontrini va specificato che il programma partirà tra soli due giorni ossia lunedì 1 febbraio. Codice in tasca o su smartphone, si potranno cominciare ad accumulare biglietti per la prima estrazione dell’iniziativa prevista per il giorno 11 marzo.