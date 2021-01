Andrea Bocelli a Verissimo snocciola i tanti piccoli episodi della sua carriera e della sua vita privata. Dalle Nuove Proposte del Festival di Sanremo con Con Te Partirò ad oggi, di folle sotto il palco ne sono passate tantissime. Non solo palchi italiani, ovviamente. Il successo internazionale è la realizzazione del desiderio di suo padre, e l’ascesa dopo Sanremo è stata la prova del suo talento e la messa in atto della sua passione.

Andrea Bocelli a Verissimo

Laureato in Legge, la musica ha poi scelto per lui la strada da prendere. Come tutti gli artisti Bocelli ha fatto la gavetta, ora nei pianobar e ora nei piccoli club, e Andrea ringrazia proprio quegli anni che gli hanno permesso di entrare in contatto con la gente e di sentire dal vivo le pulsazioni della musica.

Oggi Andrea è innamorato della vita, della musica, dei suoi figli e della sua Veronica. Con determinazione ha seguito il suo percorso arrivando a toccare il cielo con un dito, come quella volta in cui incontrò Cassius Clay. In quel tempo il campione mondiale si trovava in uno stadio avanzato della sua malattia e, come raccontavano i famigliari dell’ex pugile, non proferiva parola da giorni.

L’incontro con Cassius Clay

Andrea Bocelli cantò per il campione mondiale, e arrivarono le lacrime. Pianse Cassius Clay, piansero i presenti, piansero i famigliari e ovviamente pianse lo stesso artista. “Cassius Clay andava oltre il pugilato“, racconta Bocelli, e il solo pensiero che un uomo così importante per il mondo e per la storia fosse un suo fan lo fa ancora emozionare. Quella volta in cui cantò per Clay fu una scena epica, unica e irripetibile.

Andrea Bocelli a Verisimo si dice grato alla vita, fiero dei suoi sacrifici e della sua famiglia, che nomina spesso come atto di devozione e amore infinito.