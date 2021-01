Un’altra scandalosa puntata? Sì, possiamo dirlo senza averne dubbi. Alda d’Eusanio al Grande Fratello Vip 2020 come concorrente a pochi giorni dalla finalissima sembra già una barzelletta ma poi far ripiombare Pierpaolo Pretelli, neo finalista, di nuovo nel vecchio incubo dell’ex moglie gelosa (leggi Elisabetta Gregoraci) è stata davvero la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il fatto che i due si siano incontrati ad un passo dal centro dello studio ha fatto gongolare Alfonso Signorini un po’ meno Giulia Salemi e tutti i suoi fan, perché continuare a giocare con i sentimenti e il rapporto di questi due ragazzi?

I fan dei Gregorelli son stati accontentati e questa mattina parlano di occhi illuminati, di cuori traboccanti di sentimenti e di un rapporto che non è mai finito tanto che la Gregoraci continua a parlare di questa famosa cena fuori dalla casa dando nuove speranze a tutti, e Giulia Salemi? Nella casa a guardare dallo schermo questo loro incontro come se fosse costretta a fare l’amante di un marito che, in realtà, non ha mai avuto una moglie.

In rete le polemiche non sono mancate non solo per l’ingresso di un nuovo concorrente a pochi giorni dalla fine ma, soprattutto, per questo teatrino che tutti avrebbero voluto risparmiarsi e che ha scomodato persino Giulia de Lellis. Condividendo nelle sue storie le scene dei Gregorelli, l’influencer ha parlato di un teatrino triste che magari fa bene alle dinamiche televisive ma un po’ meno alla decenza. Al grido di “Che tristezza” la De Lellis ha poi continuato: “Io non seguo molto, ma se accendo e trovo una scena simile rimango veramente scioccata! Ma che cose brutte, tristi… Giulia ora non c’è’. Ah ok… quindi? Le può mancare di rispetto o fare lo sciocco per far chiacchierare ancora del nulla?”.

Giulia de Lellis poi continua mettendo i puntini sulle i e ottenendo così una standing ovation sui social che l’hanno subito fatta schizzare in tendenza: “Giulia è la sua attuale fidanzata. E lei, Elisabetta la sua vecchia fiamma. Mi sembra davvero poco carino tutto ciò. Che tristezza solo questo!! Ma lasciassero stare questi due ragazzi fare ciò che sentono! Non vedo il senso di tutta questa invadenza!”.