Addio a PayPal Carica, l’app che permette di fare ricariche telefoniche tramite PayPal. L’azienda di San Jose lo ha comunicato di recente, inviando un’email agli utenti che utilizzano il servizio. C’è tempo ancora fino al 31 marzo 2021 per beneficiarne, visto che dal 1 aprile la ricarica telefonica potrà essere effettuata soltanto tramite l’app PayPal, con i metodi di pagamento impostati in precedenza. Chi utilizza già l’app PayPal, potrà anche adesso effettuare una ricarica telefonica accedendo alla sezione ‘Altro‘, reperibile nell’angolo in basso a destra della prima schermata (se non riuscite a trovarla contatteci e vi aiuteremo ad individuarla).

Si tratta, a questo punto, di abituarsi solo alla nuova modalità, visto che via via il servizio PayPal Carica andrà verso la dismissione, non potendo proprio più essere utilizzato a partire dal 1 aprile di quest’anno. Il risultato finale resta lo stesso, nel senso che vi sarà possibile facilmente effettuare ricariche telefoniche dell’operatore e del taglio che volete, a patto però di utilizzare un’altra applicazione, e non quella che magari avete impiegato fino a questo momento (potrete continuare con PayPal Carica fino al 31 marzo 2021, dopo di che disinstallatela). In fondo, non erano necessarie due applicazioni, dato che adesso anche l’app PayPal include il servizio di ricarica telefonica. Giusto smaltire un po’ la situazione, in maniera tale da alleggerire anche il proprio smartphone da programmi superflui (sappiamo bene quanto sia importante per mantenerlo sempre scattante).

L’utente non perderà nulla: effettuare ricariche telefoniche è sempre possibile, a cambiare è solo lo strumento attraverso cui espletare il procedimento (come vi abbiamo sopra spiegato il funzionamento è molto semplice, non c’è bisogno di preoccuparsi in questo senso). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.