Tanti fan del brand Xiaomi avranno di che essere contenti per le offerte Amazon di questa prima parte di weekend di fine gennaio. Soprattutto per i più dinamici ci sono due promozioni in corso. La prima riguarda il fitness tracker dal grande successo commerciale Mi Band 5. La seconda, al contrario è relativa ad un prodotto per la mobilità green ossia il monopattino elettrico 1S. Entrambi i prodotti presentano un notevole sconto rispetto al costo di listino attuale.

Il braccialetto Smart Xiaomi Mi Band 5 torna ad avere, dopo un po’ di tempo, un costo al di sotto dei 30 euro. In particolare, la promozione ora in corso prevede la spesa minima di soli 29,38 euro per il modello lanciato nella scorsa estate. Si tratta di una vera e propria Amazon Choice da cogliere al volo, tanto più perché non prevede neanche costi di spedizione. La consegna è pure garantita in davvero poco tempo, sarà possibile ricevere a casa o in ufficio il fitness tracker non più tardi di venerdì prossimo 5 febbraio, almeno optando oggi 29 gennaio per questa soluzione.

Come forse in molti sapranno, Xiaomi non vuol dire solo elettronica ma anche soluzioni per la mobilità. Tra le offerte Amazon di scena in quest’ultimo scorcio di gennaio cìè quella per il più venduto tra i monopattini del brand, ossia il modello 1S al costo di 379 euro e non più 429 euro.

I punti di forza della soluzione sono il suo scarso peso di 12,5 Kg, la durata della batteria fino a 30 km e la velocità massima di circa 25 km/h. Il mezzo eco-friendly integra un comodo display sul manubrio con per il monitoraggio di velocità/batteria/km/modalità e infine pneumatici antislittamento e ammortizzanti da 8.5 pollici.

Entrambe le offerte Amazon oggi menzionate, a queste speciali condizioni, potrebbero andare a ruba.ò Gli interessati farebbero bene ad approfittarne, se interessati.