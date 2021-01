Non vuole precludersi la possibilità di fare breccia con il OnePlus 9 Lite il produttore cinese, offrendo l’esperienza del suo prossimo top di gamma, in chiave naturalmente ridimensionata, ad un prezzo più modico. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, le cose potrebbero farsi parecchio interessanti in relazione al dispositivo, che potrebbe adottare uno schermo con diagonale da 6.5 pollici, o più piccolo: AMOLED con frequenza di refresh rate a 90Hz o LCD a 120Hz. Il OnePlus 9 Lite potrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 870, con configurazioni da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, 8GB di RAM e 128GB di storage.

La fotocamera posteriore dovrebbe essere tripla: sensore principale da 48MP, ultrawide da 16MP e macro da 5MP. La fotocamera frontale, invece, sarà probabilmente singola, da 16MP. A bordo troverà posto una batteria da 4300mAh, con sistema di ricarica rapida Warp Charge 30T (velocità di ricarica a 30W). La back-cover dovrebbe essere realizzata in plastica, il lettore di impronte digitali collocato sul retro oppure lungo il versante laterale. Non mancheranno le connettività NFC e Bluetooth 5.1. Il OnePlus 9 Lite sarà anche resistente agli spruzzi d’acqua, e disporrà di Android 11 pre-installato. Le aspettative a riguardo sono più che buone, sperando possano essere tutte confermate.

Quanto al prezzo, l’OEM dovrà impegnarsi per tenerlo il più basso possibile: probabile il modello base con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna possa costare 399 dollari, mentre quello con 8GB di RAM e 128GB di storage avere un costo di 439 dollari (queste dovrebbero essere le cifre, anche se ci auguriamo l’azienda decida di dare un taglio ancora più netto al prodotto, portandolo sugli standard che furono del OnePlus One, il primo dispositivo di casa OnePlus, che molti di voi ricorderanno pur essendo ormai passati svariati anni). A queste condizioni, sareste disposti ad acquistarlo? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.