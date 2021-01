In questo inizio 2021, il numero di tentativi di truffa online si stanno moltiplicando. Nuove mail Intesa Sanpaolo stanno giungendo copiose nelle caselle di posta elettronica di tanti italiani. Il tutto, contemporaneamente alla pioggia di SMS con obiettivi fraudolenti che sfruttano il nome dello stesso istituto bancario il quale, naturalmente, non c’entra niente con il raggiro ma ne è solo protagonista involontario.

L’arrivo di SMS agli utenti a nome di Banca Sanpaolo con allarmanti comunicazioni di blocco conto è oramai una prassi nota da mesi. Clienti e non clienti dell’istituto, anche nel 2020, hanno ricevuto spesso le note fraudolente divenendo spesso vittime di furti di preziosi dati personali. In questa prima fase del nuovo anno, la truffa passa anche attraverso le mail. L’esempio di missiva presente al termine di questo articolo è eloquente. A prima vista, il mittente della nota sembra essere proprio intesa Sanpaolo ma così non è: basterebbe verificare l’indirizzo di posta corrispondente che di certo non ha nulla di istituzionale. Eppure il logo della nota sembra essere rassicurante e per questo motivo sono in molti a non accorgersi del tentativo di frode.

Esattamente come nel caso degli SMS, anche le finte mail Intesa Sanpaolo contengono l’avviso del blocco del conto. Si fa riferimento alla data del 28 gennaio come quella in cui è entrato in vigore un nuovo sistema di pagamento dell’istituto. Per questo motivo urge un aggiornamento del proprio account. Niente di più falso naturalmente, non c’è stata alcuna modifica da parte della banca e come più volte sottolineato, anche se questa ci fosse in futuro, non sarebbe comunicata in questo modo, con una missiva che invita i malcapitati a visitare un collegamento per mettersi in regola. Stessa truffa insomma e stessa soglia di attenzione da mantenere alta per non incorrere nella trappola. Basterà cestinare la mail non appena ricevuta e mai visitare alcun link in essa contenuti.