Prezzo super interessante quest’oggi su Amazon per l’iPhone 11 bianco da 64GB di memoria interna. Parliamo di un dispositivo appartenente alla sfera dei top di gamma e che può essere acquistato, sul famoso sito di e-commece, ad costo molto più abbordabile rispetto al passato. Sicuramente il calo di prezzo è dovuto anche al successo degli iPhone 12, molto richiesti sul mercato e quindi il modello precedente può avvalersi di qualche vantaggio in più dal punto di vista economico.

Nuovo calo importante del prezzo per iPhone 11 a fine gennaio

Una questione, quella odierna, che ricorda molto quanto abbiamo riportato ad inizio settimana. L’iPhone 11 in offerta su Amazon in queste ultime ore si presenta nella colorazione bianca e con una memoria interna da 64GB, assolutamente sufficiente per chi vuole sfruttare al massimo tutte le grandi capacità di tale device. Il prezzo è interessante perché parliamo di 620 euro con spese di spedizioni gratuite, grazie al servizio Prime, un risparmio di ben 90 euro rispetto al costo precedente che era di 719 euro.

Offerta Apple iPhone 11 (64GB) - Bianco Come parte dei nostri sforzi per raggiungere i nostri obiettivi...

Display Liquid Retina HD da 6,1" (LCD)

Certo parliamo di cifre comunque alte, ma chi vuole acquistare un iPhone sa che dovrà spendere molti euro, anche se si riesce lo stesso a risparmiare un po’ quando si presentano offerte di questo tipo. L’iPhone 11 è ancora un top di gamma di rilievo nel campo smartphone, può godere di un display Liquid Retina HD da 6,1 pollici, è resistente all’acqua ed alla polvere e soprattutto si ritrova con un eccellente comparto fotografico.

Spazio infatti ad una doppia fotocamera da 12 megapixel con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps. La fotocamera anteriore è una TrueDepth da 12 megapixel con modalità Ritratto, registrazione video in 4K e slow-motion. Infine non si possono dimenticare la presenza del Face ID e del chip A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione. Sta ora a voi decidere se approfittare dell’offerta odierna di Amazon per questo iPhone 11 bianco da 64GB.