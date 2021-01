The Good Doctor 4 non va in onda oggi, 29 gennaio, su Rai2 fermando così la sua corsa dopo un episodio che ha stravolto le storie dei protagonisti e anche la percezione del pubblico a casa. Se nei primi due episodi Shaun e i suoi si sono trovati costretti a fare i conti con gli orrori della pandemia tra personale medico morto, pazienti a rischio e familiari da tenere lontani, nel terzo episodio tutto è cambiato. Proprio Freddie Highmore con un messaggio ha anticipato che la messa in onda sarebbe stata un po’ diversa e tutto perché la produzione ha deciso di regalare al pubblico la speranza di tornare a vivere una vita normale pre Coronavirus.

The Good Doctor 4 non va in onda oggi e quindi l’episodio numero 4 previsto per questa sera slitterà a venerdì prossimo, 5 febbraio. Sarà proprio in quel momento che la serie riprenderà la sua corsa che potrebbe continuare per tutto il mese di febbraio e poi anche per quello di marzo ma fino a quando? Chi segue la messa in onda americana sa che siamo pericolosamente vicini a quel momento visto che in Patria, per il momento, sono andati in onda solo otto episodi per via dello slittamento dovuto all’emergenza in corso.

Ma fino a quando andrà in onda la messa in onda su Rai2? Al momento sembra che The Good Doctor 4 continuerà la sua corsa fino al prossimo 26 marzo con un singolo episodio a settimana e, quindi, fermandosi al numero 11. I restanti nove episodi potrebbero slittare al prossimo autunno a meno che non si decida di continuare la messa in onda anche oltre questa data. Tutto dipenderà dalla pandemia in corso e dall’occasione di poter continuare la programmazione e le riprese di programmi e fiction nel nostro Paese, questo è certo.