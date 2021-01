La sincerità vuole che dopo l’ascolto di Belva di Gazzelle resti ben poco da dire. Le sensazioni sono contrastanti: da una parte si empatizza con l’artista per un testo che racconta l’apatia, il senso di inadeguatezza e soprattutto l’indipendenza emotiva; dall’altra si materializza un punto di domanda. Gazzelle, infatti, ha dichiarato che il nuovo album OK ha mutuato alcune sfumature dal grunge. C’è infatti un grande vuoto in termini di chitarre distorte e strida generazionali, ma poi ci ricordiamo che il grunge è principalmente un modo di essere esattamente come il punk, di cui Gazzelle ha già parlato nell’album precedente. Punk, appunto.

Belva di Gazzelle arriva dopo Destri, Lacri-ma e Scusa e si presenta come un adagio indie pop, con palpiti elettronici a scandire chitarre arpeggiate e riverberate. Sì, perché l’incipit è siglato da un delizioso arpeggio in clean che ricorda lo space rock messo in atto dai Verdena ai tempi di Solo Un Grande Sasso, almeno nelle intenzioni e nelle atmosfere.

Il singolo è la quarta anticipazione di OK, terzo album in studio di Flavio Bruno Pardini dopo Superbattito e Punk. Il nuovo disco sarà fuori il 12 febbraio. Nella tracklist è presente un duetto con Tha Supreme nella traccia Coltellata.

Nel frattempo è in atto il countdown per le due date estive di Gazzelle: il 16 luglio sarà all’Ippodromo San Siro per il Milano Summer Festival mentre il 22 luglio sarà all’Ippodromo delle Capannelle per il Rock In Roma.

Peculiarità di Gazzelle, del resto, è quella di riproporre generi storici in chiave moderna: in Punk per esempio aveva inserito il disagio generazionale che era proprio la base della cultura punk. In OK, probabilmente, troveremo gli amori infranti e il microscopio emozionale che regalò agli anni ’90 nuova poesia sonora, senza fare nomi troppo ingombranti e che rischieremmo di rovinare con inutili paragoni.

Non mi chiedi mai

Veramente come sto

Come vuoi che sto

Non lo so nemmeno io boh

Guardami la faccia e poi decidi tu

Tienimi le braccia così non casco giù giù

Giurami che cercherai di stare qui

Anche se vorrei stappartimi di dosso

Anche se perdo la testa

E divento uno str..zo

Un mezzo orso

Non mi chiedi mai

Veramente come sto

Come vuoi che sto

Non lo so nemmeno io boh

Guardami la faccia e poi decidi tu

Tienimi le braccia così non casco giù giù

Giurami che cercherai di stare qui

Anche se vorrei stappartimi di dosso

Anche se perdo la testa

E divento uno str..zo

Un mezzo orso

E non è vero che tutto si aggiusta

Che tutto ha un senso e che tutto ci serve

E non è detto sta frase sia giusta

Che se ti perdo pure te sei un po’ persa

Che non sto bene ma nemmeno di me..a

Che se ti sposti io casco per terra

Che stavo in pace prima di questa guerra

Che tu sia buona che io sia una belva

Non mi chiedi mai

Veramente come sto

Come vuoi che sto

Non lo so nemmeno io boh

Guardami la faccia e poi decidi tu

Tienimi le braccia così non casco giù giù

Giurami che cercherai di stare qui

Anche se vorrei stappartimi di dosso

Anche se perdo la testa

E divento uno str..zo

Un mezzo orso

Non è

Veramente

Com’è

Se ti fa star meglio

Puoi dormirmi dentro

Anche se poi non è mica il grande hotel

Non mi chiedi mai

Veramente come sto

Come vuoi che sto

Non lo so nemmeno io boh

Guardami la faccia e poi decidi tu

Tienimi le braccia così non casco giù giù

Giurami che cercherai di stare qui

Anche se vorrei stappartimi di dosso

Anche se perdo la testa

E divento uno str..zo

Un mezzo orso