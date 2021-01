Non manca molto al lancio globale dello Xiaomi Mi 11, primo smartphone al mondo ad essere equipaggiato con il processore Snapdragon 888 di Qualcomm. L’annuncio ufficiale del dispositivo in Cina si è consumato alcuni giorni fa, ma fino a questo momento non si erano ancora fatte registrazioni comunicazioni relative al suo lancio globale. L’evento è previsto a breve, proprio come precisato dalla divisione italiana qualche ora fa sulla propria pagina Facebook. Lo Xiaomi Mi 11 sarà anche pronto ad accogliere Android 11 con tutte le sue novità, per offrire un’esperienza fluida e tutte le app Google con i servizi Play Protect.

Il produttore cinese intende staccare Huawei, rimasto un po’ indietro per via del ban USA. Ormai la fama del produttore cinese è ben radicata anche in Europa: difficile che ci siano utenti ignari della sua fortuna, a differenza di quanto avveniva fino a qualche tempo fa. Lo Xiaomi Mi 11 si prepara al lancio globale, tra l’altro integrando Android 11 nella MIUI, e con il supporto all’ecosistema Google (chiara la frecciatina destinata a Huawei, che, purtroppo per lei, non può più integrare i GMS). Se avevate puntato ad occhi chiusi sullo Xiaomi Mi 11 e stavate solo aspettando arrivassero notizie sul lancio globale del telefono, sappiate che manca davvero poco all’evento (crediamo qualche giorno, al più una settimana o due: in caso contrario, il team social della divisione italiana non si sarebbe preso la briga di esporsi con un post dedicato).

Pazientate ancora un po' e vedrete finalmente arrivare in Italia lo Xiaomi Mi 11, restando in attesa di darvi notizie più precise anche sul conto dello Xiaomi Mi 11 Pro, la variante più prestigiosa del top di gamma del produttore cinese.