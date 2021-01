Quando andrà in onda Rocco Schiavone 4? Probabilmente non nei prossimi mesi. La fiction, tratta dai romanzi di Antonio Manzini, vede Marco Giallini nei panni di un burbero vicequestore romano trasferito dalla Capitale ad Aosta. In una città completamente nuova, diversa dalla sua assolata Roma, Schiavone è alle prese di volta in volta con un caso diverso. A consolarlo, il ricordo della moglie morta che gli appare come se fosse ancora viva.

Le riprese di Rocco Schiavone 4 sono iniziate molto in ritardo e sono terminate lo scorso settembre. A causa della pandemia, il set ha aperto a marzo 2020 ma è stato chiuso subito dopo, riaprendo i lavori solo in piena estate. Sarà proprio questi ad aver inciso sulla messa in onda?

Secondo quanto si apprende, la quarta stagione non sembra essere in programmazione a marzo. La domenica sarà infatti occupata dalle serie tv 9-1-1 e 9-1-1 Lone Star. Il 14 marzo, invece, va in onda una serata dedicata all’America’s Cup. Il lunedì è la volta dello show Stasera Tutto è Possibile, che si concluderà il 15 marzo, dando il via alla novità Game of Games.

Il martedì sera appuntamento con Enrico Brignano e la nuova edizione di Un’Ora sola vi Vorrei, prevista dal 9 marzo. L’ultima puntata del reality La Caserma è prevista per mercoledì 10 marzo; dopo di che, la serata sarà dedicata all’intrattenimento di Rai2, ma non è ancora chiaro cos’è in programma sulla rete. Il giovedì resta l’appuntamento con l’informazione, affidato al nuovo programma Anni 20 condotto da Francesca Parisella.

Per tutto marzo, il venerdì sera prosegue il doppio appuntamento con i medical drama The Good Doctor e The Resident. Sabato, spazio al crime con le serie tv FBI, Blue Bloods e Instinct in replica.

Che fine ha fatto Rocco Schiavone 4? A quanto pare dovremo attendere aprile o maggio per capire quando Rai2 deciderà di collocarlo. Nella peggiore delle ipotesi, la fiction tornerà in onda nell’autunno 2021.

La quarta stagione è basata sui romanzi di Manzoni, Rien ne va plus e Ah l’amore l’amore, che al momento rappresenta l’ultima avventura per il vicequestore romano.