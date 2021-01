Dopo l’enorme bagno di popolarità ottenuto grazie al personaggio de Il Professore Sergio Marquina nel fenomeno Netflix La Casa di Carta e la partecipazione al thriller internazionale Amazon The Head, arriva la nuova serie di Alvaro Morte, ormai tra gli attori spagnoli più noti e richiesti al mondo.

Mentre stanno per terminare le riprese della quinta stagione de La Casa di Carta, la casa di produzione Secuoya Studios ha annunciato di avere in sviluppo la nuova serie di Alvaro Morte, che sarà protagonista di un racconto horror e farà anche da produttore esecutivo dello show.

Non è chiaro se l’annuncio della nuova serie di Alvaro Morte che lo coinvolgerà sia come interprete che nella produzione voglia dire un addio definitivo per l’attore al personaggio de Il Professore de La Casa di Carta: la serie Netflix record di visualizzazioni nel mondo potrebbe finire definitivamente con la quinta stagione oppure continuare con una sesta o con degli spin-off dedicati a singoli personaggi. Spin-off a cui l’attore si era detto disponibile a partecipare perché molto legato al personaggio del ladro nerd de La Casa di Carta.

Per ora poco si sa della nuova serie di Alvaro Morte, se non che sarà diretta da Jaume Balagueró, regista di REC e Bed Time, e che sarà co-prodotta in collaborazione con Infinita Films. La serie horror, dal titolo ancora indefinito, rientra nel grande piano di nuovi contenuti appena annunciato da Secuoya Studios, che con team di professionisti provenienti da tutto il mondo e guidati da James Costos ha messo in produzione ben 35 progetti, con un budget annuo di 125 milioni da raggiungere in un arco di tempo ben definito. La società ha sede a Los Angeles e in altre sei città nel mondo, Miami, Città del Messico, Bogotá, Santiago del Cile, Perù e Madrid.

Tra i principali progetti annunciati da Secuoya Studios insieme alla nuova serie di Alvaro Morte c’è una serie che sarà la versione aggiornata di Zorro, progetto di punta della società realizzato in collaborazione con John Gertz, fondatore di Zorro Productions e produttore dei film La Maschera di Zorro e La Leggenda di Zorro. Altre serie in sviluppo presso la casa di produzione sono The School of Americas, basato sul romanzo di Lesley Gill, e un progetto con il creatore di Closer James Duff e la star di Underworld Kevin Grevioux, basato su un fumetto di Grevioux di prossima pubblicazione su una supereroina donna e latina.