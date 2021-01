Daydreamer è pronto a regalare ai suoi fan importanti e attesi momenti indimenticabili in una settimana al cardiopalma in cui si riprendere a sognare l’amore vero nonostante le insistente e le interferenze di personaggi come Huma. Can e Sanem si sono ritrovati e la fuga nello chalet di montagna finalmente li ha rimessi insieme con la promessa di non lasciarsi più. Il lieto fine spingerà quindi verso il matrimonio di cui i due hanno tanto parlato e che hanno sfiorato prima di tutto il marasma che li ha allontanati e ha rischiato di allontanarli. Adesso tocca a Can chiarire le cose iniziando dal mettere insieme i loro genitori per quello che sembra essere un chiarimento di intenti.

Nelle puntate di DayDreamer in onda dall’1 al 5 febbraio non mancheranno i colpi di scena. Sarà proprio Huma a proporre al figlio di invitare a cena i genitori di Sanem proprio mentre lei firma con Yigit il contratto per il suo romanzo. Leyla si mostra gelosa nei confronti di Osman ma poi capisce che i suoi sentimenti sono tutti per Emre e così decide di rompere questo fidanzamento comunicando la verità ai suoi genitori. Cosa farà Emre a quel punto?

Ecco il promo originale di una delle puntate della prossima settimana:

Huma, Emre, e Can incontrano a cena Sanem, Mevkibe, e Nihat e durante la cena in casa fiorisce l’amore: Cengiz e Ayhan tornano insieme, Muzaffer si dichiara a Guliz, Leyla confessa ad Emre di essersi lasciata con Osman e Can sfila dalla tasca una scatolina di velluto e pubblicamente chiede a Sanem di sposarlo. I giochi sono finalmente fatti?

Ancora una volta i problemi saranno dietro l’angolo ma di sicuro questo è un passo importante per la coppia protagonista di DayDreamer che è tornata a far sognare i fan nel pomeriggio di Canale5. Nonostante gli ascolti poco convincenti, Mediaset ha deciso di confermare la messa in onda nel prime time del martedì quindi anche la prossima settimana i fan potranno fare una full immersion nel mondo di Can e Sanem.