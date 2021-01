Honor ha intenzione di tornare alla grande nel mercato degli smartphone, intenzionata a riconquistare la fiducia dei consumatori. Soprattutto di quelli occidentali, che negli ultimi anni si sono sempre più allontanati dall’ecosistema Huawei – ancora bannato negli USA – e orientati verso le offerte della concorrenza, come Xiaomi – ora terzo produttore nel settore, addirittura davanti ad Apple – e Oppo.

Un progetto, quello di Honor, che non punta solo a far riassestare l’azienda ora che la proprietà è variata, ma pure a conquistare importanti quote di mercato in un campo decisamente affollato. La strategia del marchio cinese è quella di passare per la produzione di dispositivi che possano imporsi nella fascia media e alta del mercato. Non solo, stando alle ultime indiscrezioni “pizzicate” a circolare su Weibo – e riportate sulle pagine del sito Gizmochina -, nel portafoglio di prodotti in uscita nel 2021 dovrebbe esserci anche uno smartphone pieghevole, che dovrebbe fare parte della serie Magic.

Per il momento le informazioni in nostro possesso sono limitate alla possibile esistenza del device mobile di tipo foldable di Honor, con alcuni degli esperti di settore che vorrebbero questo particolare modello sviluppato e realizzato nel periodo in cui la compagnia si trovava ancora sotto l’ala di Huawei. Di conseguenza, per prestazioni e design, potrebbero ricordare da vicino il Mate X e il Mate XS. Per chi non lo sapesse, infatti, alla fine del 2020 Hawuei ha deciso di vendere il suo marchio Honor ad una cordata cinese per sottrarla alle restrizioni imposte dal ban USA, e permetterle di tornare ad incidere nel mercato occidentale ripristinando tutte le partnership commerciali e logistiche, comprese quelle con Google, di vitale importanza per la sopravvivenza nel settore. Voi cosa be pensate, potrebbe interessarvi uno smartphone pieghevole legato a questa aria di rinnovamento per il brand orientale? Ditecelo più sotto nei commenti.