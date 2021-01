Ieri si attendeva l’arrivo di Fedez in tribunale, a Livorno, ma il rapper e imprenditore milanese non si è presentato in aula. I suoi avvocati, infatti, hanno chiesto il rinvio dell’udienza per far sì che il loro assistito possa esporre la sua versione. In questi giorni, infatti, Federico Lucia è impegnato con il Festival di Sanremo al quale parteciperà insieme a Francesca Michielin con il brano Chiamami Per Nome. L’udienza è stata dunque rinviata al 13 luglio.

La vicenda giudiziaria

A cosa dobbiamo l’attesa di Fedez in tribunale? Per rispondere dobbiamo fare un salto indietro di qualche anno. Il 5 agosto 2017 il rapper pubblicò un video su Instagram nel quale si scagliava contro Chiara Giannini, giornalista di Libero e biografa di Matteo Salvini. La Giannini veniva apostrofata come “giornalaia” da Fedez. Il tutto era nato da una serata alla Capannina di Viareggio, costata 35 euro al pubblico pagante e alla quale aveva partecipato anche Fedez esibendosi con appena 5 canzoni e in playback.

Chiara Giannini aveva scritto un articolo per riportare le polemiche dei fan, anche se Fedez aveva precisato che quello della Capannina non era un concerto, bensì un semplice DJ set. In tutta risposta Federico Lucia aveva affidato il suo sfogo a Instagram dove indicava la Giannini come “giornalaia“ e la accusava di aver pubblicato il falso. Per questo Chiara Giannini lo aveva querelato per diffamazione.

Fedez in tribunale

Fedez, in tribunale, potrà quindi presentarsi il 13 luglio su disposizione dei giudici dopo la richiesta dei legali del rapper. Proprio ieri, infatti, Federico Lucia era impegnato con le prove del Festival e per questo impossibilitato a presentarsi a Livorno. Il video contenente le affermazioni contestate da Chiara Giannini sono stati messi agli atti.

L’udienza di Fedez in tribunale è dunque soltanto rinviata e la richiesta è stata inoltrata proprio per poter ascoltare le dichiarazioni del rapper di fronte ai giudici e alla sua accusatrice.