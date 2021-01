Al #DamianoFriday non vuole rinunciarci proprio nessuno nemmeno Real Time che oggi, 29 gennaio, ospiterà la prima puntata della nuova edizione di Cake Star con l’amata coppia formata da Damiano Carrara e Katia Follesa. I due torneranno in pista con la loro alchimia e la loro passione (per i dolci) andando a caccia delle migliori pasticcerie di Italia iniziando dal romantico Lago di Como che ospiterà questa prima puntata. Le regole del gioco non cambiano. La coppia di conduttori (e giudici) arriverà sul posto a caccia delle migliori pasticcerie assaggiando i loro dolci e proponendo poi una serie di prove che solo i migliori potranno superare.

In ogni puntata, tre pasticceri esperti saranno chiamati a sfidarsi per riuscire a conquistare i due giudici e conduttori del programma ma anche i loro avversari cercando di guadagnare le tanto ambite 5 stelle. Anche in questo caso tutti i commensali avranno poi dei voti con i quali giudicare tre categorie: la location della pasticceria, il cabaret di paste e il “pezzo forte”.

Tra le novità di questa edizione di Cake Star, invece, ad ogni concorrente verrà data la possibilità di coinvolgere il proprio cliente di fiducia nella gara con l’arduo compito di far assaggiare a Katia e Damiano il suo dolce preferito per riuscire ad ottenere un bonus di 5 stelle aggiuntive. Se sarà proprio grazie a questa mossa che la pasticceria vincerà la puntata, anche il cliente avrà il suo premio.

Ecco il promo della prima puntata in onda oggi, 29 gennaio:

Nelle prossime puntate, Damiano Carrara e Katia Follesa potranno tubare (e lui continuare a rifiutare le avances della sua collega) in giro per Pisa, Alessandria, Ravenna, Costa Apuana, Brescia, Reggio Emilia, Treviso, Pesaro. La nuova edizione è composta da 12 episodi da 75 minuti ciascuno prodotti da Banijay Italia per Discovery Italia, in onda su Real Time canale 31 del digitale e TivùSat, 160/161 su Sky e in streaming su Discovery+ sia live che on demand, sia gratis che nell’opzione a pagamento senza pubblicità.