Certamente è stata una delle guest star più amate e memorabili della serie, ma il cameo di Julia Roberts in Friends ha anche una storia molto particolare. E soprattutto inedita finora, raccontata dalla co-creatrice Marta Kauffman e dal produttore esecutivo Kevin Bright in una recente intervista a The Hollywood Reporter.

La Kauffman ha definito il cameo di Julia Roberts “incredibilmente eccitante“: “Sapevamo che avrebbe avuto il tocco giusto per farlo. E quando ha detto di sì, è stato davvero fantastico“, ha detto la sceneggiatrice. Ma per la sua partecipazione al doppio episodio intitolato The One After the Superbowl, in italiano tradotto con Il Grande Marcel, bisogna ringraziare soprattutto l’attore Matthew Perry.

Quello con Julia Roberts in Friends è il doppio episodio speciale programmato per andare in onda dopo il Super Bowl del 1996, rivelatosi il più significativo nella storia della serie con 52,9 milioni di spettatori, il più visto di sempre grazie al traino della finale della NFL e perfino più seguito del finale di serie del 2004.

Un vero e proprio evento televisivo in cui ai personaggi fissi della serie si sono aggiunte tante guest star. Nella trama del doppio episodio infatti Rachel (Jennifer Aniston) e Monica (Courteney Cox) litigano per attirare l’attenzione di uno sconosciuto interpretato da Jean-Claude Van Damme, Phoebe (Lisa Kudrow) canta canzoncine inappropriate a dei bambini scioccando il bibliotecario interpretato da Chris Isaak, mentre Joey (Matt LeBlanc) è perseguitato da una fan fuori di testa interpretata da Brooke Shields e infine Chandler (Matthew Perry) flirta con un’ex compagna di classe (l’apparizione di Julia Roberts in Friends, appunto) che segretamente medita vendetta per essere stata bullizzata da lui a scuola. Quest’incontro avviene sul set di un film che ha arruolato la scimmietta di Ross (David Schwimmer), Marcel.

Celebrando i 25 anni dalla messa in onda dell’episodio, Bight ha raccontato a The Hollywood Reporter come hanno ottenuto la collaborazione di Julia Roberts in Friends, all’epoca regina delle commedie romantiche americane e nota per avere un caratterino alquanto spigoloso: a chiederglielo è stato Matthew Perry e l’attrice lo ha sfidato chiedendogli di scrivere un articolo sulla fisica quantistica. Se ci fosse riuscito, lei avrebbe accettato il ruolo in Friends.

Conosci la storia di come l’abbiamo presa? Matthew le ha chiesto di essere nello show. Lei gli ha risposto: ‘Scrivimi un articolo sulla fisica quantistica e lo farò’. Da quel che ho capito Matthew se ne è andato e ha scritto un documento e glielo ha inviato via fax il giorno successivo.

Il cameo di Julia Roberts in Friends ha fatto nascere anche una breve frequentazione con Perry, che sarebbe terminata poco dopo. A quanto pare i due si conoscevano da prima, ma solo durante le riprese dell’episodio è scattata una scintilla. E addirittura il team di Friends lo ha aiutato a corteggiarla, come ha rivelato la scrittrice Alexa Junge, secondo cui la troupe era molto “Team Matthew” in quell’occasione.