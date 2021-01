Ci sono ancora una volta novità non così incoraggianti per quanto riguarda il bonus collaboratori sportivi di gennaio. Una situazione, quella che si sta creando nello scorcio iniziale del 2021, particolarmente delicata, anche perché ci sono riscontri da parte di chi è ancora in attesa della quota di novembre. In attesa che si sblocchi quella situazione, vi dobbiamo un aggiornamento sul decreto che dovrebbe definire la situazione ristori nel periodo compreso tra il mese che volge al termine, fino al prossimo 5 marzo.

Le ultime sul bonus collaboratori sportivi di gennaio

Un paio di settimane fa, anche sulle nostre pagine, abbiamo parlato di disposizioni che sarebbero state ufficializzate entro il 28 gennaio, ma l’attuale crisi di governo ha provocato inevitabili rallentamenti sotto questo punto di vista. Rallentamento che, in queste ore, è stato confermato anche dal Ministro Spadafora. Inutile dire che ora l’auspicio di tutti è uno solo: i ritardi, si spera, riguardano solo il decreto e non l’effettivo pagamento del bonus collaboratori sportivi previsto entro inizio marzo (accorpando il primo bimestre dell’anno).

Provando a concretizzare la questione, in merito al bonus collaboratori sportivi di gennaio 2021, possiamo solo riportare quanto affermato dallo staff di Sport e Salute. Quest’ultimo, infatti, ha comunicato che non è ancora in grado di fornire informazioni specifiche sulle tempistiche della suddetta indennità. Il motivo? Ad oggi “non è ancora stata emanata la relativa normativa”. L’appuntamento, sotto questo punto di vista, è rimandato a febbraio.

Impossibile prevedere date in questo senso, ma è chiaro che un eccessivo ritardo con il nuovo decreto ristori da destinare anche al bonus collaboratori sportivi, potrebbe mettere a rischio anche la timeline al momento fissata a marzo. La prossima settimana potrebbe essere molto importante sotto questo punto di vista. Staremo a vedere, restate sintonizzati sulle nostre pagine.