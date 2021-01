Alessandra Amoroso ed Emma Marrone a Sanremo 2021 in gara tra i Campioni? Non è utopia. “Ci saremmo andate”, replica Alessandra Amoroso quando le viene posta la domanda esplicita nel corso di una recente intervista.

Chiacchierando con il settimanale Oggi, in edicola questa settimana, la cantante salentina ha fatto accenno anche alla possibilità di essere a Sanremo, in gara, con la collega conterranea Emma Marrone. Le due hanno appena collaborato sul singolo Pezzo Di Cuore, un brano perfetto per la competizione canora riservata alla musica italiana. E con 26 cantanti in gara tra i Campioni quest’anno, forse un spazio per Alessandra Amoroso ed Emma Marrone sarebbe potuto uscire fuori.

Purtroppo non sarà così. A spiegare i motivi dell’assenza a Sanremo 2021 ci hanno pensato le stesse cantanti. Nell’intervista con Oggi spiegano che effettivamente un pensiero sul Festival lo hanno fatto salvo poi accantonarlo a causa dei tempi puramente tecnici per la presentazione del brano. Era già scaduto il limite massimo e non ci sarebbe stato modo di presentare il pezzo per Sanremo.

“Ci saremmo andate pure in gara ma le scelte erano già state fatte”, la replica delle due alla domanda esplicita del giornalista. A Sanremo direbbero sempre di sì. Forse ci andranno come ospiti questa volta ma non è di certo da escludere un loro ritorno all’Ariston in gara, magari nel 2022 con un altro duetto.

Se infatti è vero che la squadra vincente non si cambia, Pezzo Di Cuore potrebbe essere solo il primo dei duetti di Alessandra Amoroso ed Emma Marrone e chissà che il prossimo non le porti proprio in gara a Sanremo, nella prima edizione ufficialmente covid-free. Per ora si tratta solo di speranze, nutrite dai fan dei rispettivi schieramenti, che condividono l’entusiasmo per il loro primo pezzo in featuring che conquista al primo ascolto.