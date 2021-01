Non è ancora stato del tutto scoperto il Samsung Galaxy S21, visto che solo adesso si è saputo della disponibilità, all’interno di un pannello speciale, di alcuni effetti da poter applicare nel corso delle videochiamate. Come riportato da ‘androidpolice.com‘, si tratta di attivare la funzione attraverso il percorso ‘Impostazioni > Funzioni avanzate > Effetti video chiamate‘: fatto questo, il pannello risulterà da subito visibile nelle applicazioni di videochiamata, come nel caso di Microsoft Teams, Google Duo e Zoom. Gli utenti possono scegliere se sfocare lo sfondo, modificare il colore oppure anche impostare un’immagine personalizzata.

Ormai sappiamo quanto le videochiamate siano diventate importanti nella vita di tutti i giorni, specie dopo l’emergenza sanitaria da Coronavirus, che ha stravolto nel profondo le nostre abitudini (sia dello stare insieme nei momenti di relax, che per quanto riguarda la vita professionale). La virtualità, quando ben impiegata, aiuta a dimezzare le distanze, ed a riuscire a fare cose insieme che altrimenti non sarebbe possibile fare. Il Samsung Galaxy S21 mette a disposizione dei propri utenti questo menu nascosto, che, una volta attivato, offrirà una serie di effetti da applicare durante le vostre videochiamate, a seconda del momento e dell’esigenza.

Il colosso di Seul non ha pubblicizzato tutte le funzioni del proprio top di gamma, lasciando che fossero gli utenti a scoprirle di volta in volta, ed a beneficiarne. Un discorso che approfondiremo senz’altro appena sarà possibile, invitandovi a fare altrettanto laddove deciderete di acquistare il Samsung Galaxy S21, un flagship che ben si presta a tutte le esigenze (con un occhio chiaramente al prezzo, più basso rispetto alla precedente generazione, ma pur sempre da top di gamma). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo al più presto possibile.