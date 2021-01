Da leader incontrastato dei video sul web, negli ultimi anni YouTube si è ritrovata a dover spesso chinare la testa di fronte all’ascesa incontrastata di Twitch, piattaforma decisamente più giovane e amatissima soprattutto dai gamer. Acquisito dal gigante Amazon, il servizio mette a disposizione molte feature decisamente apprezzabili, con Google quasi costretta a replicare a più riprese.

Non dovrebbe allora stupire la notizia odierna, che vede il gigante di Big Mountain pronto ad introdurre una funzionalità assai utile già presente da tempo sui lidi della concorrenza. In particolare, ci riferiamo alla possibilità di tagliare parti degli streaming per salvarle come clip. Considerata la fama diffusa sul web, YouTube ha di conseguenza deciso di sposare questa opzione, rendendola disponibile anche per i suoi video creati dagli appassionati dell’universo in pixel e poligoni.

L’annuncio è giunto dalla stessa società e, in particolare, dal direttore della divisione Gaming & Commerce Ryan Wyatt via Twitter – e sul blog istituzionale di Big G a questo indirizzo. E’ stato naturalmente spiegato anche il funzionamento della feature : sia su dispositivi Android che PC – gli smartphone iOS riceveranno la feature soltanto in seguito – sarà possibile selezionare un’icona a forma di forbici nei canali supportati e selezionare un frammento del video dalla durata che va dai 5 ad un massimo di 60 secondi. Questa possibilità sarà attiva sia nel caso di video veri e propri che dirette streaming trasmessi nella piattaforma. Queste clip, poi, saranno condivisibili anche in altri siti, o almeno così assicura Google. Si precisa “canali supportati” perché YouTube, almeno inizialmente, renderà disponibile questo strumento solamente per alcuni partner selezionati ed esclusivamente della sezione Gaming.

DUE TO POPULAR DEMAND…



We are launching a new product on @YouTube



🚨 CLIPS 🚨



It’s in experiment on a limited number of channels, but we recognize how important this feature is to Viewers, Creators, and Publishers for both Live and VOD!



Read more: https://t.co/STKjOfCMco https://t.co/BUtAWi6BzZ — Ryan Wyatt (@Fwiz) January 28, 2021

Questo significa che i gestori raccoglieranno il feedback ritenuto necessario e subito dopo provvederanno a rilasciare aggiornamenti alla feature per creare clip, per poi – nel caso questi siano positivi – renderla disponibile anche a tutti gli altri canali presenti sulla piattaforma di video sharing. Alcune categorie saranno però escluse: tra le confermate troviamo i video per bambini, le premiere live e streaming dalla durata superiore alle otto ore o senza DVR. Se poi il video originale verrà rimosso o reso privato, anche le clip verranno cancellate. Infine, le clip dalla durata superiore ai 30 secondi potrebbero contenere pubblicità.