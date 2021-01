Si avvicina il debutto dell’attesa Yellowstone 3 su Sky e NOW TV: l’epopea neo-western che racconta le vicende dei Dutton esplorandone il viscerale legame con lo sterminato ranch di famiglia è attesa dal 29 gennaio, ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic, in streaming su NOW TV e in anteprima con extra, il programma fedeltà di Sky.

Scritta e diretta da Taylor Sheridan, candidato all’Oscar per la sceneggiatura di Hell or High Water, Yellowstone 3 promette di conquistare il pubblico di Sky al pari delle stagioni precedenti. Questo avvincente dramma familiare mette in scena un’America inedita focalizzandosi su una famiglia capeggiata dal cowboy John Dutton, interpretato da Kevin Costner. La terza stagione, sul cui sfondo si ammirano gli scenografici paesaggi del Montana, riprende il filo della seconda, conclusasi con un angosciante rapimento.

Anche i nuovi episodi promettono di snodarsi tra alleanze in costante mutamento, omicidi irrisolti, intrighi politici e ferite ancora aperte. Il punto fermo resta ancora lui, John Dutton, che per proteggere il proprio ranch è disposto a lottare con ogni mezzo, lecito o meno. Sulla sua strada, infatti, trova nativi americani, speculatori immobiliari vecchi e nuovi, enti governativi.

Nel mondo di Yellowstone 3 su Sky, che nonostante le contraddizioni e i conflitti conferma l’idea che la famiglia è l’unica fonte di rifugio e difesa, fa il suo ingresso anche Josh Holloway, l’amatissimo Sawyer di Lost. Qui interpreta Roarke Carter, affascinante gestore di fondi con grandi ambizioni in Montana. La serie vede poi il ritorno del cast principale: Kelly Reilly, Luke Grimes e Wes Bentley, interpreti di Beth, Kayce e Jamie Dutton, i figli del patriarca.

Di ritorno nei nuovi episodi anche Kelsey Chow, sempre nei panni della moglie di Kayce; la nativa americana Monica Long; Cole Hauser che torna a interpretare il braccio destro di John, il fedele Rip Wheeler, caposquadra del ranch; Gil Birmingham, che è ancora Thomas Rainwater, presidente in carica delle tribù confederate di Broken Rock, leader dell’omonima riserva indiana e fra i più temibili avversari dei Dutton.

Ecco il trailer di Yellowstone 3, su Sky e NOW TV dal 29 gennaio:

Questa, invece, una clip in anteprima del primo episodio della terza stagione: