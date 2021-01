Per gli appassionati della dramedy Freeform la notizia è dolceamara: The Bold Type 5 si farà, ma sarà l’ultima stagione. La rete ha comunicato di aver rinnovato ancora una volta una delle sue serie più apprezzate dalla critica, confermando il ritorno del cast principale e di una delle interpreti secondarie più amate, Nikohl Boosheri (Adena El-Amin).

La quarta stagione ha visto Kat (Aisha Dee), Sutton (Meghann Fahy) e Jane (Katie Stevens) raggiungere il limite sia da un punto di vista personale che professionale. The Bold Type 5 le costringerà dunque a fare i conti con chi sono diventate e con il percorso che intendono intraprendere per dare un significato profondo al resto delle proprie vite.

The Bold Type è stata una serie portabandiera per Freeform. È stato piacevole e divertente guardare Kat, Jane e Sutton contare una sull’altra per affrontare le complessità della vita moderna, è stato il commento di Tara Duncan, presidente di Freeform. È una delle mie serie preferite e sono orgogliosa di darle la conclusione che Wendy [Straker Houser, showrunner di The Bold Type], il cast, la crew e i nostri adorati fan meritano.

È stato fantastico guardare Kat, Jane e Sutton vivere le loro vite sullo schermo negli ultimi quattro anni e diventare allo stesso tempo una fonte di ispirazione per tante persone, ha commentato Erin Underhill, presidente di Universal Television. Questa serie occuperà sempre un posto speciale nel mio cuore per la sua autenticità e la capacità di scatenare dibattiti significativi in ogni episodio. Voglio ringraziare Wendy Straker Hauser per aver raccontato queste magnifiche storie, che senza dubbio vivranno oltre le pagine di Scarlet Magazine.

The Bold Type è stata un dono che ha davvero cambiato la mia vita. Ho trascorso i miei vent’anni a lavorare per riviste di New York City, quindi da molti punti di vista la serie è vicina alle mie esperienze, ha aggiunto la showrunner e produttrice esecutiva Wendy Straker Hauser. È stato un vero piacere per me scrivere questa serie e vivere nel suo mondo. Mi mancherà terribilmente, ma sono molto grata per l’opportunità e lieta di sapere che è stata di conforto a tante persone.

Pur non conoscendo alcun dettaglio sulle ispirazioni narrative di The Bold Type 5, è facile immaginare che intenda portare a compimento i destini delle sue protagoniste mantenendo saldi i legami con ciò che l’ha resa una delle produzioni più apprezzate dalla critica negli ultimi anni. Nelle sue prime quattro stagioni ha saputo affrontare, seppur talvolta in modo riduttivo, molte delle questioni più rilevanti per le giovani donne millennial, spingendo ad approfondimenti personali e a riflessioni condivise sui social media.

Nonostante ciò, nell’estate del 2020 si è ritrovata al centro delle polemiche di Aisha Dee per la scarsa diversità etnica dietro la macchina da presa. Sono orgogliosa di far parte di qualcosa che ha ispirato, spostato i limiti, sovvertito le aspettative e scatenato dibattiti. Adesso sono pronta a lottare di più e alzare la voce per far sentire ciò che conta per me: la diversità che vediamo davanti alla macchina da presa deve riflettersi in un’equivalente diversità del team creativo dietro quella stessa macchina da presa, si sfogava l’interprete di Kat.

Ci sono volute due stagioni per avere un’unica persona di colore nella writers room di The Bold Type. E nonostante ciò la responsabilità di raccontare l’intera esperienza della comunità nera non può e non dovrebbe ricadere su una sola persona, aggiungeva. In quattro stagioni (48 episodi) abbiamo avuto una sola regista nera per due episodi.

Ci sono volute tre stagioni perché venisse assunto qualcuno che sapesse lavorare con tutti i tipi di capelli ricci… Per una serie che usa spesso parole come intersezionalità, inclusione, conversazione, e tutti i vari -ismi, mi chiedo come le sue storie sarebbero potute essere migliori se fossero state raccontate attraverso la lente di persone con esperienze di vita più varie.

The Bold Type è disponibile su Amazon Prime Video e Premium Stories. Questo il videoannuncio del cast sul rinnovo di The Bold Type 5 con annesso table read del primo episodio della quinta stagione: