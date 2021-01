Arrivano novità importanti per tutti coloro che sono intenzionati a presentare ricorso in questi giorni, nel caso in cui siano state riscontrate anomalie con app IO e la mancata visualizzazione di transazioni con il CashBack di Stato. Una situazione che per alcuni ancora non si sblocca, soprattutto sul versante Bancomat, dopo le notizie che abbiamo iniziato a portare alla vostra attenzione nella giornata di ieri. Oggi 28 dicembre, dunque, possiamo esaminare la vicenda anche sotto altri punti di vista, in modo da comprendere a cosa stiamo andando incontro.

Rimborsi CashBack su app IO in caso di ricorsi: si va per le lunghe

Tutto nasce da una recente comunicazione ufficiale di PagoPa, con la quale bisogna prendere atto che in merito ai rimborsi per il Cashback di Natale, accumulati cioè attraverso acquisti effettuati nello scorcio finale del 2020, la prospettiva e di ottenere quanto ci spetta tra diversi mesi. In pratica, Consap, vale a dire l’azienda che si occupa di gestire i versamenti verso coloro che hanno acquisito il diritto a ricevere rimborsi in questo periodo, “accetterà i reclami solo da marzo in poi“.

Da quel momento, occorrerà un altro mese per conoscere il verdetto. Insomma, la prospettiva è quella di attendere quantomeno il mese di aprile, nel caso in cui si faccia ricorso per mancata visualizzazione di rimborsi con il Cashback di Stato all’interno dell’app IO. Insomma, massima attenzione, in attesa che la situazione si possa sbloccare una volta per tutte anche qui da noi. Del resto, alcuni intoppi in questo momento storico erano assolutamente prevedibili, considerando anche la complessità del progetto dal punto di vista tecnico.

Vedremo come evolveranno le cose a stretto giro, ma al momento appare improbabile che eventuali problemi con la visualizzazione di transazioni possano richiedere meno tempo per la lavorazione con app IO e Cashback di Stato. A voi come vanno le cose ultimamente?