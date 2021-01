A gran sorpresa Selena Gomez annuncia Revelación, il nuovo EP. La cantante statunitense, con questo nuovo progetto, canterà interamente in spagnolo per la prima volta.

Il nuovo progetto discografico è stato anticipato dal singolo De Una Vez e venerdì 29 gennaio ascolteremo un altro singolo dal titolo Baila Conmigo, un featuring con Raw Alejandro e Tainy.

L’artista statunitense ha pubblicato il suo ultimo album Rare nel 2020. Oggi Selena Gomez annuncia Revelación. Il nuovo EP sarà fuori il 12 marzo 2021 ed è già disponibile in pre save. Selena ha raccontato il suo progetto durante un’intervista con Zane Lowe e ha spiegato che l’idea risale ad almeno 10 anni fa ed è stato faticoso riuscire a cantare correttamente in spagnolo.

Oggi Selena, come dichiara nell’intervista, sente di riuscire a cantare meglio in spagnolo che in lingua inglese. Non è dato sapere, per il momento, se ci siano altri progetti in cantiere né se verranno pubblicate nuove anticipazioni.

Recentemente la popstar si è pronunciata negativamente contro i social in merito all’assalto dei sostenitori di Trump a Capitol Hill. Selena ha sostenuto che le piattaforme non avessero fatto abbastanza per contrastare l’odio che ha mosso gli assalitori a invadere il campidoglio statunitense. Alcune ore dopo è arrivata la ghigliottina sui profili social del tycoon che non riusciva a rassegnarsi alla vittoria di Joe Biden.

Revelación sarà la quarta esperienza discografica di Selena Gomez da solista dopo il debutto nel 2013 con Stars Dance, il secondo album Revival pubblicato nel 2015 e l’ultimo disco Rare. Di questo nuovo EP non è dato conoscere la tracklist né la presenza di altri featuring, ma la popstar sta aggiornando costantemente il suo account Instagram e potrebbero arrivare nuovi dettagli.

Mentre il pubblico attende l’arrivo su Hulu della nuova serie Only Murders In The Building da lei prodotta e interpretata, Selena Gomez annuncia Revelación e si aggiunge alle tante novità discografiche attese nel 2021.