Le rimodulazioni Vodafone stanno per colpire anche la rete fissa, sia per quanto riguarda alcune offerte riservate ai clienti privati (giorni fa vi avevamo parlato delle modifiche unilaterali del contratto che avevano interessato la Special 50 Giga, lato mobile), sia nell’ambito dei costi di spedizione per incentivare l’attivazione della fattura digitale. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, dal 23 marzo 2021 il canone mensile di alcune offerte di rete fissa subiranno un aumento di 1,99 euro. A partire dalla stessa data anche l’invio della fattura non fiscale in formato cartaceo avrà un incremento del costo pari a 0,61 cent per le spese di spedizione (in questo modo si tutelerà anche l’ambiente, dovendo produrre meno carta).

Le offerte impattate dalle prossime rimodulazioni Vodafone sembrano essere le seguenti

“Vodafone Casa Senza Limiti, Vodafone Casa Senza Limiti New, Vodafone Casa Zero Pensieri New, Vodafone Casa Zero Pensieri Plus, Vodafone Casa Senza Limiti Plus, Vodafone Telefono Senza Limiti, Vodafone Telefono Senza Limiti Extra, Telefono Ovunque, Vodafone Telefono Fisso e Tutto Facile Fisso”.

Le comunicazioni relative stanno partendo dalla giornata odierna (troverete l’avviso sulla prossima fattura). Un’altra modifica riguarda l’art. 13 delle Condizioni Generali di Contratto per la telefonia vocale fissa erogata attraverso la rete radiomobile, che prevede l’integrazione su eventuali spese di morosità in caso di pagamento ritardato della fattura. In quel caso, il gestore rosso si riserverà la possibilità di richiedere un’indennità tra lo 0 ed il 6% calcolati sulla base dello storico dei pagamenti e dei giorni di ritardo accumulati sul pagamento. Chi non intendesse accettare le rimodulazioni Vodafone di cui sopra potrà recedere dal contratto senza penali, né costi di disattivazione fino al giorno prima della loro entrata in vigore, inviando una raccomandata A/R o una PEC (specificando nella causale ‘modifica delle condizioni contrattuali’), chiamando il numero ‘42590‘, oppure compilando l’apposito modulo nei negozi Vodafone.