Esce venerdì 29 gennaio Unica, il nuovo album di Ornella Vanoni, primo lavoro di inediti dell’artista dal 2013. Unica è prodotto da Mauro Pagani e anticipato dal singolo Un Sorriso Dentro Al Pianto.

11 le tracce al suo interno di cui 3 duetti (con Virginia Raffaele, Carmen Consoli e Fabio Ilacqua, che firma ben 5 brani e ha curato tutti gli arrangiamenti). In Unica ci sono anche autori d’eccezione come l’amico Renato Zero e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro che firma Arcobaleno, il nuovo singolo in radio da domani corredato da un videoclip realizzato tra i canali di Venezia.

Ornella Vanoni presenta Unica alla stampa e nota con simpatia di essere “probabilmente l’unica cantante al

mondo che a questa età realizza un disco di canzoni nuove”. Ornella Vanoni si rimette in gioco con un progetto inedito ad 86 anni.

“Non avevo programmato un album nuovo, ma sono felice che Adele di Palma mi abbia proposto il progetto.

Questo mi ha portato a conoscere persone nuove, piene di idee e di talento, che mi hanno sorpreso e

con le quali mi sono divertita molto a collaborare. La passione unita alla risata è il bello di fare musica”, sono le parole della Vanoni che cita Renato Zero e il brano Ornella Si Nasce in un “Ornella a tutti i costi e così sia”.

Mentre continuano le indiscrezioni sulla presenza di Ornella Vanoni a Sanremo 2021, in qualità di ospite di una delle cinque serate, con sincerità spiega che attende una comunicazione ufficiale da parte della Rai. Sull’eventuale presenza sul palco del Festival si limita ad un: “Non lo so”.

Le parole di Mauro Pagani

Dopo 33 anni, Pagani torna a lavorare con Ornella Vanoni per un suo disco di inediti. La definisce saggia e affascinante, imprevedibile e irresistibile, caratteristiche che si condensano in Unica.

“Trentatré anni, volati in un lampo per poi rincontrarci ancora una volta in uno studio di registrazione… Trentatré anni di vita trascorsi, di storie personali da raccontare, di dischi, tournée, interviste, notti scambiate con il giorno, colleghi, manager, compagni di viaggio e di vita. Compagni che allora erano Sergio Bardotti e Gino Paoli, e che questa volta sono Fabio Ilacqua, Giuseppe Salvadori, ineguagliabile maestro di pulsanti e frequenze e, ancora, preziosi amici come Carmen Consoli, Giuliano Sangiorgi Renato Zero, Pacifico, Francesco Gabbani. E poi, lei, Ornella, saggia e affascinante, leggera, imprevedibile e irresistibile, come la magica brezza delle mattine d’estate: in una parola UNICA”.

Dino Stewart sulle scelte artistiche

Dino Stewart, Managing Director di BMG, racconta le scelte artistiche effettuate il nuovo album di Ornella Vanoni:



“Unica è un progetto musicale realizzato con lo sguardo e la consapevolezza del terzo millennio, ma

con una cura e un’attitudine che in questo nostro tempo la discografia difficilmente può permettersi.

Nel corso di due anni di lavoro insieme a Ornella, Adele, agli autori e a tutti i collaboratori ci siamo

applicati con una dedizione e con un intento precisi, per arrivare a un risultato finale degno della

carriera e delle idee attuali di questa artista straordinaria. Vorrei suggerire la stessa premura anche

nella fruizione, con un ascolto attento in un tempo sospeso da altre distrazioni, perché pensiamo ne

valga la pena”.

L’evento con i fan

Un’iniziativa speciale per i fan in occasione della pubblicazione dell’album Unica: la presentazione del disco con l’artista si terrà in diretta il 10 febbraio su Feltrinelli Live, previo acquisto dell’album a partire dal 29 gennaio nelle librerie Feltrinelli e negli store online Feltrinelli.com e IBS.it.

UNICA – tracklist