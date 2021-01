I discorsi su GTA 6, soprattutto nell’ultimo periodo, si sprecano. A quasi otto anni dal precedente capitolo della saga, e con GTA Online che si appresta a sbarcare sulle console next gen, c’è fame di novità. Che però, al momento, sembrano ancora latitare.

Difficile fare una previsione di quando effettivamente GTA 6 possa fare capolino sugli scaffali dei negozi. Di ufficialità in merito non ce ne sono, con Rockstar Games che non ha minimamente scucito la bocca sull’argomento. Una pratica che è ormai ben conosciuta dai fan del media videoludico, visti i precedenti. Il team di sviluppo si sbottonerà in merito soltanto quando avrà qualcosa di cui parlare diffusamente.

Non è da escludere dunque che, allo stato attuale, GTA 6 sia già in lavorazione. Ma toccherà pazientare ancora un po’ prima che qualcosa venga messo nero su bianco dagli addetti ai lavori.

GTA 6 latita, il futuro ha il sapore della nostalgia

In assenza di dettagli ufficiali su quello che sarà il futuro del franchise, non mancano però ulteriori indiscrezioni su quella che potrebbe essere una manovra sostanzialmente prossima per il publisher. Una mossa rivolta ai più nostalgici, che ricordano con una lacrimuccia i grandi fasti dei primi episodi in tre dimensioni. È il caso di GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas, che già qualche anno fa (nel 2016, a essere precisi) furono inclusi nella GTA Trilogy.

Ebbene, stando ai rumor delle ultime ore, avvalorati dal supporto di alcuni insider, parrebbe che quest’ultima sarebbe destinata a tornare nuovamente sugli scaffali. In un’edizione dedicata alle console next gen, PS5 e Xbox Series X, con tutte le correzioni tecniche del caso. E le tempistiche sarebbero anche parecchio strette, dal momento che si parla di un’uscita che potrebbe avvenire addirittura entro i prossimi tre mesi.

Ok, non stiamo parlando di GTA 6, ma siamo proprio sicuri che un ritorno della Trilogia di GTA vi lascerebbe totalmente indifferenti? Ne dubito.

