L’aggiornamento MIUI 12.5 di Xiaomi sarà lanciato globalmente il prossimo 8 febbraio. Lo stesso produttore ha confermato l’evento live sui suoi account social che avrà come protagonista proprio la nuova interfaccia software. Va ricordato che quest’ultima è stata presentata a livello locale e dunque in Cina già a fine dicembre, in occasione pure dell’uscita della nuova serie Xiaomi Mi 11.

Lunedì 8 febbraio i possessori di smartphone Xiaomi potranno finalemente ottenere tante informazioni aggiuntive sulla MIUI 12.5, a partire dal reale supporto dell’interfaccia per i modelli già commercializzati. In Cina, l’update è stato subito assicurato per gli Xiaomi Mi 9, Mi 10, Redmi K20 e K30 e Redmi Note 7, dunque ci si aspetta in una fase iniziale grosso modo la stessa strategia. Ciò non esclude che, con il tempo, altri dispositivi abbiano lo specifico trattamento.

Ad accompagnare la presentazione finale della MIUI 12.5 potrebbe esserci anche il lancio commerciale della serie Xiaomi Mi 11, come già accennato, messa in vendita solo in Cina. C’è tanta attesa intorno a questi dispositivi anche nel mercato occidentale, dunque il produttore non dovrebbe lasciarsi scappare l’occasione di iniziare ad accumulare preziosi ricavi con le vendite.

Ritornando all’aggiornamento MIUI 12.5, possiamo sottolineare qualche caratteristica premium dell’ultimissima interfaccia. Quest’ultima utilizza il 35% in meno di memoria in background e il 25% in meno di consumo energetico del telefono. Persino 9 app di sistema possono essere disinstallate liberando storage. L’update introduce anche animazioni rinnovate, suoni di sistema e notifiche con i versi di animali e i suoni di elementi naturali. Con il passaggio al nuovo firmware, c’è da guadagnarci anche nell’esperienza con il touch e vengono introdotti anche importanti miglioramenti per la privacy. Insomma, ci sarebbe dunque tutto da guadagnare, almeno per i telefoni che riceveranno il nuovo pacchetto. Resterà da capire, il prossimo 8 febbraio, in quali tempi e con quali modalità. Non mancheremo di tornare sull’argomento con tutte le novità disponibili,