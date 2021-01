Con la quinta puntata di Che Dio ci Aiuti 6, la fiction di Rai1 arriva al giro di boa. Sono tanti i colpi di scena che ci aspettano in un questo nuovo appuntamento, in onda giovedì 28 gennaio. Da Nico e Ginevra a un bivio, con lei ancora legata ad Erasmo, ed Emiliano innamorato di Monica, Azzurra ha altri problemi. La vedremo in versione detective/femme fatale con l’unica missione di scoprire qualcosa in più sullo zio di Penny, di cui si fida poco.

Ecco nel dettaglio le anticipazioni della quinta puntata di Che Dio ci Aiuti 6.

Nell’episodio 6×09 dal titolo Etichette, l’arrivo in convento dello zio di Penny, giunto per adottare la bambina, non convince Azzurra. Suor Angela invita la novizia alla calma, anche perché sembra davvero avere solo buone intenzioni. Ma Azzurra ha i suoi metodi per cercare di scoprire chi è realmente Fabio. Nel frattempo, Monica prenota una seduta di psicoterapia con Emiliano, ma il dottore crede si tratti di un appuntamento romantico. Ciò darà il via a una serie di divertenti equivoci. Infine Erasmo, ferito dalle parole di Ginevra, torna al suo vecchio giro di criminalità. E lei lo scopre.

A seguire, l’episodio 6×10 intitolato Prenditi cura di me. Azzurra e suor Angela scoprono finalmente tutto il passato di Fabio, lo zio di Penny. Intanto Erasmo, costretto a letto, viene assistito da suor Angela. Questa vicinanza fa riaffiorare nuovi ricordi legati alla sua giovinezza e la suora inizia a nutrire nuovi dubbi. Mentre Monica è aperta a frequentare Emiliano, la relazione tra Nico e Ginevra è a un bivio. Il loro matrimonio è a rischio a causa di Erasmo?

Nel cast di Che Dio ci Aiuti 6, Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela; Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza; Francesca Chillemi interpreta Azzurra Leonardi; Gianmarco Saurino è Nicodemo “Nico” Santopaolo; Diana Del Bufalo è Monica Giulietti; Simonetta Columbu è Ginevra Alberti; Pierpaolo Spollon nei panni di Emiliano Stiffi, giovane psichiatra che si occupa della casa-famiglia insieme ad Azzurra; Erasmo Genzini è Erasmo Ferri; Luigi Ripetti è Primo Rapetti, il padre di Suor Angela; Isabella Mottinelli è Carolina, una ventenne dal sorriso enigmatico ma che nasconde un carattere molto fragile; Christian Monaldi interpreta Edoardo; Olimpia Noviello è Penelope “Penny”; e Damiano Cuccuru è Mattia.

L’appuntamento con la quinta puntata di Che Dio ci Aiuti 6 è per stasera alle 21:25. Di seguito il promo: